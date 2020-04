El ministro de Energía ruso llama a no tomar muy en serio los precios de petróleo negativos

PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKI, RUSIA (Sputnik) — El ministro de Energía ruso, Alexandr Novak, declaró que no se debe tomar muy en serio que los precios del petróleo cayeran por debajo de cero.

"No creo que esta historia deba tomarse demasiado en serio, como si todo el petróleo fuera ahora más barato. Esto es, en primer lugar, el comercio de papel, esto no es el comercio de petróleo vivo, estos son los llamados futuros. En el último momento ya eran innecesarios para todos y por tanto se vendieron a precio de ganga. Es una situación especial, no tiene nada que ver con el mercado real del petróleo", dijo el ministro a la cadena Rossiya 1.

Según Novak, la estabilidad en el mercado petrolero se recuperará pronto.

"Bueno, vimos que, literalmente, la semana siguiente [el precio del petróleo] fue de 8 a 10 dólares por barril, y hoy es de unos 16-17 dólares por barril. Creo que a medida de que la situación se estabilice, los precios serán más estables y comprensibles", afirmó el ministro.

El 20 de abril el crudo WTI se hundió y alcanzó precios negativos por primera vez en la historia, en la Bolsa de Nueva York llegó a comercializarse a -40,32 dólares.

El 21 de abril, esto se repercutió en los futuros de junio. Pero en los días posteriores, los precios comenzaron a recuperarse, entre otras razones, por las informaciones en los medios de que muchos países estaban dispuestos a comenzar ya el recorte petrolero, sin esperar el 1 de mayo, cuando entre en vigor el nuevo acuerdo de la OPEP+.