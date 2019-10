Cuando el castigo afecta al castigador: el "sorprendente" efecto de las sanciones antirrusas

Matthieu Crozet de la Universidad de Lingnan en Hong Kong y Julian Hinz del Instituto Kiel para la Economía Mundial han presentado un estudio titulado Friendly Fire: The Trade Impact of the Russia Sanctions and Counter-Sanctions (Fuego amigo: el impacto comercial de las sanciones y las contramedidas rusas).

Según los investigadores, los países que impusieron las sanciones, sufren un 45% de las pérdidas, mientras que Rusia solo un 55%.

"En general, el precio de toda la cesta de la compra rusa subió un 0,2% debido a las prohibiciones de importación".

La Unión Europea (UE), a su vez, resulta la más afectada entre los castigadores y sufre el 92% de los daños.

Uno de los Estados particularmente afectado por las sanciones es Alemania con un 38% de las pérdidas (667 millones de dólares al mes), señalan los expertos.

Además, los investigadores observan que las empresas francesas, cuyas exportaciones a Rusia disminuyeron, solo lograron compensar "una pequeña parte de las pérdidas" exportando a otros países.

Las relaciones entre Moscú y Occidente empeoraron a raíz de la situación en Ucrania y la reincorporación de Crimea a Rusia tras el referéndum celebrado en marzo de 2014, en el que más del 96% de los votantes avaló esta opción.

Ese mismo año, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países aprobaron varios paquetes de sanciones contra Rusia.

Moscú, que respondió a las sanciones con un embargo alimentario, ha subrayado en reiteradas ocasiones que no es parte del conflicto en Ucrania.