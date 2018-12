China tiene más oro del que te puedes imaginar

No está muy lejos el momento en el que el sistema monetario internacional se verá estresado. Entonces, será importante saber dónde está el oro y quién lo tiene.

Los bancos centrales del mundo han estado abasteciéndose de oro y China no lo ha despreciado como activo en un mundo digital moderno. Desde la crisis financiera, el 'gigante dormido' ha estado haciendo acopio del metal precioso a un ritmo vertiginoso y las implicaciones son considerables, explica Dominic Frisby para MoneyWeek.

© AP Photo / Michael Probst La astuta e inteligente jugada de Rusia y China contra EEUU

Las reservas mundiales totales de oro del Banco Central suman poco menos de 34.000 toneladas, aproximadamente el 20% de las 175.000 toneladas del suministro total sobre el suelo.

Estados Unidos se mantiene a la cabeza con un total de 26.000 — 27.000 toneladas, según los cálculos del analista de metales preciosos, Nick Laird.

Según la tabla de tenencias de oro del Banco Central, con datos del World Gold Council, de entre las 20 naciones más ricas, el Reino Unido se encuentra en el puesto 17, dos lugares por debajo de Kazajistán y uno por encima del Líbano, Alemania el segundo, y Rusia y China el sexto y séptimo respectivamente.

Además: Los pasos que debe seguir China para que no explote su burbuja de deuda

En 2007, China superó a Sudáfrica y ahora representa alrededor del 15% del total anual de la producción mundial de oro. El secreto del éxito está en que China se queda con todo el oro que extrae. No vende una sola onza al exterior, y además ha aumentado sus importaciones, superando a la India en 2014, explica Frisby.

© Sputnik / Evgeny Epanchintsev Rusia abre a China 'el arca del oro' de Siberia

Hay que señalar que no todo el oro que se abre camino hacia China va al Banco Central, de hecho, China ha fomentado la acumulación privada de oro. La cuestión es que el Banco Central de China prefiere las aguas turbias y no revelar todas sus compras de oro, algo que en el SGE tendría que hacer, es decir, prefiere el "oro monetario" que no requiere divulgación en los informes de aduanas.

Ross Norman, director ejecutivo de Sharps Pixley, explica que el juego con las cifras consiste en que su objetivo es que el número que dan debe ser suficientemente alto como para obtener la credibilidad del FMI, pero no tan alto como para desafiar a Estados Unidos. Las tenencias oficiales de oro de China ascienden actualmente a solo el 2% de sus reservas de divisas. 10.000 toneladas equivaldrían al 11% de las tenencias de divisas. Eso es sobre el promedio internacional. En esos términos, 10,000 toneladas no es un número tan extraordinario.

Además: Rusia y China descubren el auténtico talón de Aquiles de EEUU

El caso es que si China declara que tiene 10.000 toneladas hoy, establecería el precio del oro mucho más alto, lo que no querrá hacer mientras aún está acumulando. Tampoco quiere un yuan respaldado por oro que podría fortalecerse significativamente porque le interesa que el yuan esté bajo para fines comerciales. Y en tercer lugar, y quizás más que todo, declarar que tiene más oro que Estados Unidos sería un desafío directo a la supremacía estadounidense, casi una declaración de guerra. China no está lista para eso, concluye el experto.