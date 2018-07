Posible eliminación de ilícitos cambiarios genera expectativas en Venezuela

"La medida que realmente es importante, es clave, es que solo se anunció el inicio de la discusión, que es la cambiaria; esa es la realmente importante y no se ha concretado, así que estamos a la expectativa de esa discusión del mercado cambiario que sí podría tener un impacto real en la economía", declaró a esta agencia el presidente de la consultora Datanalisis.

En el país caribeño rige desde el año 2003 un control cambiario que otorga al Estado la potestad de distribuir y realizar cambio de divisas, estableciendo como ilegal cualquier transacción que utilice otro intermediario, acción penada incluso con cárcel.

Aunque en los últimos meses el Gobierno ha autorizado a algunas casas de cambio privadas, su funcionamiento es aún tímido, pues el único trámite que se realiza es el de envío de remesas.

Además, en estos comercios cada dólar tiene un valor de 2.500.000 bolívares, mientras que en el mercado paralelo se pagan 3.500.000 bolívares por cada divisa estadounidense.

León, aunque cree en la eliminación de todos estos controles cambiarios, señaló a Sputnik que también podría funcionar una liberación entre privados.

"Tienen que liberar las transacciones internas en dólares, para que la gente lo pueda registrar en su contabilidad; (el Gobierno) puede hacerlo sin eliminar el control, permitiendo las transacciones entre privados", explicó.

Sin embargo, esta propuesta, que para el experto es la más relevante de los anuncios hechos por el presidente Nicolás Maduro el pasado 25 de julio como parte de su programa de recuperación económica, solo pasó a discusión en la Asamblea Nacional Constituyente y se desconoce si dará pie a un nuevo convenio cambiario o si se legalizarán las transacciones libres del mercado paralelo.

Una estabilidad cambiaria podría encarecer más la vida en términos de dólares vendidos a la tasa de mercado, aseguró León.

Eliminación de ceros



El mandatario hizo cinco anuncios, entre ellos el de una reconversión monetaria, que consiste en la eliminación de cinco ceros a la moneda local a partir del 20 de agosto.

"Algo exótico, puesto a que habitualmente se eliminan entre cuatro y tres ceros, pero no cinco, pero eso no es lo importante, solo se trata a mi parecer de un elemento de distracción, para que estemos hablando de eso y no de la barbaridad que significa que un país tenga que eliminar cinco, seis o tres ceros; eso es un desastre", afirmó.

Este aspecto era indispensable en términos operativos, porque ya no cabían los ceros en las máquinas fiscales o en las transferencias bancarias, explicó el presidente de Datanalisis.

No obstante, calificó la medida de volátil, porque aunque tiene un impacto, este puede perderse rápidamente al no resolver el problema de fondo, que es el que genera la inflación.

"Lo que se hizo fue bajarle fuego a la olla, pero no se apagó la candela", graficó.

"A la vuelta de un minuto volverá a hervir y estarás nuevamente con el problema; si estamos estimando entre 100% y 150% de inflación mensual, en tres meses ya perdiste los cinco ceros, o por lo menos cuatro", añadió.

Anclaje al petro



Para León, atar el denominado bolívar soberano (como se llama esta reconversión) a la criptomoneda petro, para elevar su valor o anclarlo así al precio de la cesta de crudo venezolana, no es acertado.

"El atarla al petro es descabellado, porque el petro es una moneda virtual, que no circula adecuadamente, que está prohibida en muchos países del mercado internacional, que no es una divisa de uso común, no tiene confianza", indicó.

Si el anclaje real es al crudo usando como intermediario al petro, algo que algunos países petroleros ya han planteado, pero que Venezuela sería el primer país en ponerlo en marcha, se ataría la oferta de bolívares a variaciones en un activo altamente volátil, como es el petróleo, explicó.

Esta ancla, para el experto, podría restringir la progresión de los agregados monetarios.

En la segunda semana de julio el aumento de la base monetaria fue de 23,6%, y en lo que va de 2018 de 1.225,7%, de acuerdo a lo publicado por el Banco Central de Venezuela.

Maduro también otorgó al Banco Central de Venezuela el bloque petrolero Ayacucho II, para fortalecer las reservas.

Para el especialista, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, esta medida podría oxigenar la economía venezolana con algunos créditos y quizá tendría algún valor para países como China y Rusia, pero no para el resto de los mercados.

León considera que pocos países sentirán confianza, porque deben aceptar como garantía algo que está en el subsuelo de quien la ofrece.

"¿Qué pasa si no me cumple?, ¿Cómo le cobro?", preguntó el economista en referencia a las dudas que podrán tener otros gobiernos sobre este asunto.

Otro aspecto relevante en estos anuncios es la eliminación de aranceles a los bienes de capital y agroinsumos, y la posibilidad de importarlos libremente desde el sector privado, algo que para el presidente de Datanalisis puede revertir la caída de 86,4% de las importaciones de bienes de capital.

Maduro anunció la creación de un Plan de Recuperación y Prosperidad Económica, luego de que el Fondo Monetario Internacional publicara una actualización de sus perspectivas para el año 2018, en el que alertaba que Venezuela podría cerrar con una inflación de 1.000.000% y una caída de 18% del producto interno bruto.

El Gobierno ha dicho que partir del 20 de agosto pondrá fin a la denominada "guerra económica" a la que hace frente y que tiene como objetivo provocar inflación, bloqueos financieros y escasez para generar un descontento en la población, que desemboque en un estallido social para derrocar el presidente.

