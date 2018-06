Sería un acierto de Venezuela si logra frenar flexibilización de acuerdo OPEP

"Creo que el Gobierno acertaría si logra convencer a Arabia Saudita y a Rusia de lo inconveniente e inapropiado de aumentar la producción de crudo", señaló a esta agencia Quiroz, profesor de la Universidad Central de Venezuela.

El especialista consideró que si el Gobierno de Venezuela decide rechazar esa propuesta de relajar la producción de crudo, no estaría cediendo a las presiones de países consumidores de petróleo.

"No podemos aceptar, como país productor de petróleo, que se nos acuse (a los países OPEP) de ser los culpables de los altos precios del petróleo, como lo ha hecho ya dos veces el presidente de Estados Unidos, Donald Trump", indicó Quiroz.

El presidente de Estados Unidos criticó en abril a la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) por el alza de los precios del crudo al considerarlos "artificialmente muy altos".

"Parece que la OPEP está de nuevo con cantidades récord de petróleo por todo el lugar, incluyendo los barcos completamente cargados en el mar, ¡los precios del petróleo son artificialmente muy altos! ¡No es bueno y no será tolerado!", escribió Trump en su cuenta de la red social Twitter.

Previo al acuerdo de recorte de producción que se firmó en diciembre de 2016, el petróleo no había logrado pasar de los 40 dólares por barril, desde que inició su abrupta caída a finales de 2014, llegando a un promedio de 20 dólares por barril, lo que afectó la producción, exploración, mantenimiento y comercialización de este hidrocarburo.

Una vez anunciada la posibilidad de un acuerdo para la estabilización del mercado, hace ya 19 meses, el crudo comenzó a registrar ligeros aumentos, cerrando ese año en 42 dólares, una mejora significativa para el promedio de los meses anteriores.

De acuerdo a los pronósticos, para 2018 el precio del petróleo se mantendría entre 40 y 60 dólares el barril.

Sin embargo, a mediados del mes de abril alcanzó su máximo de los últimos cuatro años, pasando los 70 dólares por barril, algo en lo que confluyeron múltiples factores, destacó Quiroz.

Una vez los ministros de petróleo de Rusia y de Arabia Saudita dejaron entrever la posibilidad de flexibilizar el acuerdo, los mercados registraron una ligera caída, pero volvió a repuntar el lunes ante las expectativas de la reunión de países OPEP y productores independientes que se celebrará este viernes en Viena.

Quiroz opinó que en este escenario en el cual los precios del crudo se han incrementado, la OPEP tiene que regirse por sus objetivos fundacionales, entre los cuales se encuentra defender los intereses de los países productores.

"No hay mejor forma de defender sus intereses que defendiendo los precios del crudo en el mercado internacional", expresó.

Además, recordó que el precio final del petróleo en todos sus derivados, puesto en las estaciones de servicio de las principales ciudades de Europa y Estados Unidos, llega a los consumidores 60 o 70 por ciento más, que son los impuestos que aplican los países a sus usuarios.

"Por lo que solo el 30 por ciento nos queda a los países y a las empresas que procesan el crudo", indicó.

En tal sentido, el experto en hidrocarburos opinó que los 26 países que firmaron este recorte, entre los OPEP y los independientes, "no pueden ceder a la presión de los países industrializados, desarrollados, que son los principales consumidores de petróleo".

"Sea quien sea ese país y sea quien sea el presidente (que presiona), la OPEP tiene que seguir velando por los intereses de sus miembros", afirmó Quiroz.

Fracking e intereses geopolíticos

Uno de los argumentos que han esgrimido quienes plantean la flexibilización del acuerdo es que no conviene que los precios suban demasiado, porque cuando eso pasa se da espacio y margen para que los crudos no convencionales, lutitas o esquistos (que produce EEUU), puedan meterse dentro de esos altos precios.

No obstante, Quiroz señaló que mientras los precios no suban demasiado o se mantengan en un nivel razonable, "será más difícil, a estos barriles o al método de fracking (método de fracturación, por el cual se extrae el petróleo de lutitas) introducirse al mercado, incluso con aquellos barriles que no son tan caros".

Si el aumento del precio del barril de petróleo beneficia a la industria estadounidense del fracking, "¿por qué Trump apuesta a que los precios no se eleven demasiado?, inquirió el especialista, quien aseguró que "la respuesta es sencilla: porque privan los intereses geopolíticos por encima de los económicos".

"Eso es lo que demuestra el valor geopolítico del petróleo, que tiene en cuanto a precio se refiere, por encima de lo económico", sostuvo.

La OPEP sigue viva

Aunque algunos renieguen del papel de la OPEP, añadió Quiroz, en el escenario actual, en el que Trump se ha quejado de los aumentos provocados en parte por el recorte de 1,8 millones de barriles diarios que se ha mantenido desde 2016, es una señal de que esta organización sigue viva.

"Eso demuestra que la OPEP funciona, que es una piedra en el zapato para quienes aspiran al libre mercado por encima de los intereses de los países productores y exportadores de petróleo", aseguró.

La reunión de este viernes en Viena será determinante, añadió.

Los 26 países que firmaron el acuerdo en 2016, entre los cuales están los 14 integrantes de la OPEP y 12 independientes, deberían votar unánimemente a favor de la flexibilización de la producción para que esta entre en vigor. De aprobarse, la cantidad de barriles que se añadan serán determinantes en el precio del crudo.