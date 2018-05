"EEUU está uniendo a Rusia, Irán y China"

La política económica de EEUU está afectando no solo a los destinatarios de las sanciones, sino también a los empresarios estadounidenses. Un destacado inversor, Jim Rogers, contó a Sputnik que las sanciones afectan no solo a sus negocios, sino que también limitan su vida en general.

Así, el inversor comentó que a pesar de los cambios que hubo en las relaciones entre EEUU y Corea del Norte, es prácticamente imposible para un estadounidense realizar cualquier negocio con el país asiático.

"Quisiera invertir en Corea del Norte, pero es imposible o casi imposible para un estadounidense. Eso significa que los rusos, chinos y todos aquellos que pueden hacer negocio en Corea del Norte se quedan con las mejores oportunidades", señaló Jim Rogers.

El destacado inversor mostró su lamentar por los conflictos comerciales que se están desatando entre Rusia y EEUU, calificando las actuales relaciones de "una locura". Jim Rogers está convencido de que los dos países deben cooperar, pero en lugar de ello está ocurriendo todo lo contrario.

"EEUU está uniendo a China, Irán y Rusia, lo cual está dejando a EEUU fuera de algunos de los países más grandes del mundo. Siendo yo un estadounidense, esto no me gusta", dijo.

Así, el inversor, que reside de manera permanente en Singapur, explicó que ya no tiene la libertad de viajar e invertir donde quiera. "EEUU es la 'tierra de los libres' pero ya no somos tan libres. (…) Muchos países están cerrados para mí por los estadounidenses, no por los países mismos" relató el inversor.

"Soy de EEUU, y no me gusta que mi propio Gobierno me eche de esos países. (…) Ustedes, los rusos, pueden hacer lo que quieran en cualquier parte del mundo", añadió.

Aún quedan muchas oportunidades en Asia, pero las hay cada vez menos porque EEUU sigue riñéndose con más y más países, explicó Jim Rogers. Es un mundo grande y son muchas las oportunidades que quedan, pero es una pena perder muchas de ellos, concluyó el destacado inversor.

"No creo que [las sanciones] sean algo bueno para EEUU. No creo que sea algo bueno para el mundo', dijo.

El destacado inversor estuvo presente en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo que tuvo lugar entre el 24 y el 26 de mayo. En el transcurso del evento se firmaron 550 acuerdos por un total de 38.000 millones de dólares, y estuvieron presentes las delegaciones tanto de las potencias económicas, como de países en vías de desarrollo.

