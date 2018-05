Se retira EEUU del pacto con Irán y se frena la caída del peso mexicano

"El incremento en el precio del petróleo se debe a la decisión de Donald Trump de sacar a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, que frenaba el desarrollo armamentista de ese país", indica el análisis de la institución privada al que tuvo acceso esta agencia.

La cesta de petróleo mexicano subió a 60,6 dólares por tonel, su mejor precio desde principios de 2015, antes del derrumbe de los precios por una sobreoferta del energético, causada por una guerra de precios entre Arabia Saudita y los productores de crudo de esquisto de EEUU, cuyos costos de producción son elevados por la onerosa tecnología de fractura hidráulica.

La recuperación de la moneda del país petrolero latinoamericano "también se debe a que los precios del petróleo muestran un incremento en el mercado de materias primas", indica el banco.

Durante la noche anterior y las primeras operaciones de este 9 de mayo, el tipo de cambio alcanzó un nuevo máximo en el año de 19,70 pesos por dólar, "borrando por completo las ganancias acumuladas en el año", indica el reporte.

Sin embargo, el peso frenó sus pérdidas y logró una apreciación mínima de 0,13% o 2.5 centavos, cotizando alrededor de 19,55 pesos por dólar.

Causas del rebote

La recuperación del peso "es consecuencia de una reducción en la aversión al riesgo en los mercados financieros globales", indica el informe. Una recuperación moderada de los mercados de capitales en Europa "favorece una mayor demanda por divisas de economías emergentes (como la mexicana, la brasileña y la rusa) que se recuperan frente al fortalecido dólar".

El petróleo se apreció después de que el departamento del Tesoro de EEUU confirmó que las sanciones sobre las exportaciones petroleras de Irán entrarán en vigor dentro de 180 días. Ese castigo podría reducir las exportaciones de crudo iraníes en 350.000 barriles diarios, aliviando la sobreoferta que abarata el precio de esa materia prima.

"La expectativa de una reducción adicional en la oferta petrolera global es lo que ha ocasionado que el precio del petróleo alcance esta mañana nuevos máximos", con precios que no se veían en los mercados energéticos desde diciembre de 2014, explica la institución.

A pesar de que el peso mexicano se mantiene estable, persiste el riesgo de que el tipo de cambio frente al dólar de EEUU continúe su tendencia al alza por motivos que afectan de manera particular a México, como las elecciones y la negociación comercial entre los tres países de Norteamérica.

En relación al Tratado de Libre Comercio de América de Norte, la delegación de México insinuó que "ha comenzado a ceder a parte de las demandas estadounidenses en materia de reglas de origen del sector automotriz", apuntan los analistas financieros. Ante la propuesta de EEUU de elevar la regla de origen de las autopartes de 62,5 a 85%, México filtró que aceptaría aumentarla hasta 75% las partes fabricadas en la zona de Norteamérica.

No obstante, el peso no se ha visto favorecido por esas noticias no oficiales, ya que los participantes del mercado están a la espera de resultados, ignorando las noticias optimistas.