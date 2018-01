El cofundador de Apple se pone nervioso y vende todos sus bitcoins

© AFP 2018/ Roslan Rahman ¿Enterrará el bitcoin al dólar?

Wozniak contó que había comprado la criptomoneda cuando costaba 700 dólares por unidad. Pero el empresario no reveló la cantidad adquirida.

La decisión de vender sus bitcoins Woznial la tomó a mediados de diciembre, cuando la tasa de esta criptomoneda alcanzó su nivel récord de 20.000 dólares.

El programador explicó que había comprado bitcoins para experimentar. "Cuando el precio se disparó, dije que no quería ser una de esas personas que no deja de mirarlo y se preocupa por los números. No quiero ese tipo de preocupaciones en mi vida", explicó.

Kasperskaya: "El bitcoin fue creado por los servicios de inteligencia de EEUU"https://t.co/OUQMkWhE7x — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) January 21, 2018

​Wozniak agregó que se siente feliz cuando no tiene preocupaciones, por lo que vendió todos los bitcoins para quitárselos de encima.

La tasa del bitcoin subió hasta 1.000 dólares en enero de 2017. En diciembre del mismo año, después de un fuerte aumento, alcanzó el nivel más alto de su historia, con un precio de 20.000 dólares, pero luego comenzó a caer. El 17 de enero de 2018, la criptomoneda cayó por debajo de 10.000 dólares por primera vez desde noviembre de 2017.

