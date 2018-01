Parlamento venezolano: inflación acumulada llegó a 2.616% en 2017

"El índice de inflación para el mes de diciembre (…) fue del 85%, con una inflación acumulada del año 2017 de 2.616%", dijo el diputado Rafael Guzmán en una rueda de prensa que realizó junto al parlamentario José Guerra.

Guzmán también destacó que la hiperinflación que enfrenta el país caribeño puede empeorar este año.

"Somos el único país del mundo con hiperinflación y si no se corrige (…) pueden hacer cuantas inspecciones quieran y los precios seguirán subiendo", añadió.

El 5 de enero, los funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) hicieron un recorrido por varias cadenas de supermercados del país y ordenaron a 26 de estas superficies bajar sus precios.

Por su parte, Guerra considera que esa acción, enmarcada en un plan de control de precios que impulsa el Gobierno, no funciona.

Lea más: S&P vuelve a declarar a Venezuela en impago

"Un control de precios no ha funcionado y no funcionará mientras no se detenga la hiperinflación; no podemos seguir el camino de Zimbabwe que metió presos a los comerciantes y después no había productos", sostuvo Guerra.

Guerra y Guzmán, ambos diputados y economistas, recomendaron al presidente Nicolás Maduro eliminar el control de cambio de divisas que rige en el país desde 2003, detener la impresión de bolívares (moneda local), financiar la deuda y pedir asistencia internacional.

El Gobierno venezolano ha realizado modificaciones en el sistema de control de cambio en los últimos años.

Se espera que el 8 de enero a las 15:00 hora local (19:00 GMT) el ministro de Economía, Simón Zerpa, junto al presidente del Banco Central, Ramón Lobo y el vicepresidente del área Económica, Wilmar Castro Soteldo, ofrezcan en una rueda de prensa los detalles del mecanismo cambiario que regirá en 2018.

Además, las autoridades venezolanas han manifestado su intención de reestructurar la deuda.

Lea también: Venezuela, a la cabeza de una nueva revolución (pero esta vez financiera)

Sin embargo, las acciones emprendidas en ese sentido, han sido obstaculizadas por un paquete de sanciones que aprobó el pasado 25 de agosto el Gobierno de EEUU contra Venezuela.

Estas medidas impiden al Gobierno venezolano y a su principal industria Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), transar con los bonos de su deuda.