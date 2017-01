"Salida de EEUU del TPP es una gran victoria para China"

"Él [Xi Jinping, el presidente de China] ha tomado posiciones muy fuertes en libre comercio y ha indicado que China va a retomar el libre comercio dentro de Asia y está planeando una nueva "ruta de la seda" que están financiando a través del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (Asian Infrastructure Investment Bank o AIIB), entonces el gran vencedor es China con EEUU saliendo del TPP", dijo Connolly.

Según Connolly, muchos economistas están de acuerdo con el TPP, sin embargo él cree que estaba "muy mal estructurado" y que era "un intento de posicionar a EEUU como una gran potencia en Asia en comercio con respecto China".

"No creo que el TPP valiera mucho para empezar porque ya tenemos muy buenas relaciones comerciales con esos países y excluir a China […] tiene poca visión; en mi opinión, China tendría que participar", observó y añadió que "el gran perdedor es Japón".

Trump firmó una orden ejecutiva que retira oficialmente a EEUU del TPP, compuesto por otras 11 naciones (Chile, Singapur, Nueva Zelanda, Brunéi, Canadá, México, Australia, Perú, Japón, Malasia y Vietnam) y que abarcaba el 40% de la economía mundial.

Connolly indicó que lo más interesante será ver el próximo paso de Trump para renegociar con México y Canadá el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que todavía está en vigor y que reúne un PIB del 28% respecto al PIB mundial, ya que va a intentar imponer modificaciones como impuestos en la frontera o recaudaciones fiscales especiales.

"Técnicamente no se puede porque viola las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC, por sus siglas en inglés) y del TLCAN, pero creo que negociarán", indicó.

Por parte de EEUU, por ejemplo en el caso de la empresa Ford y su plan para poner una nueva planta de fabricación en México, que fue cancelado recientemente, la idea de Trump sería imponer una recaudación fiscal especial o un impuesto del 35% en los vehículos que son fabricados en México y exportados de nuevo a EEUU, señaló.

En referencia a que si el proteccionismo de Trump podría motivar el fortalecimiento de procesos de integración regionales en Latinoamérica que parecían deteriorarse, como el Mercosur (compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia), Connolly afirmó que esta noción podría ser extremada.

"Creo que eso es un poco exagerado porque Mercosur esta vigente desde hace bastante tiempo y el marco operativo que ya se tiene esencialmente implica tarifas muy bajas y restricciones", aseveró.

La cuestión de la corrupción en Brasil también ha dañado la economía, al igual que el populismo bajo los Kirchner en Argentina, ya que el PIB está cayendo en Brasil y el impago de deuda en Argentina les ha costado caro, añadió.

De acuerdo al experto, la razón por la que estos procesos de integración regionales no están funcionando tan bien es porque China es un gran demandante de vehículos, aviones, teléfonos inteligentes, acero, aluminio, cobre etc. y todo el mundo esta sufriendo porque la economía china está creciendo a un ritmo lento, entonces esto no es un problema estructural.

"Mercosur está bien, la Comunidad Europea está bien; es sólo que EEUU tuvo una gran recesión, estamos creciendo lentamente y China, que estaba creciendo muy rápidamente, está ahora creciendo mucho más lentamente que antes, entonces la parte de la demanda no está ahí", concluyó.

El especialista destacó que no hay nada particularmente erróneo en las actuales relaciones de comercio entre los diferentes países, simplemente la economía se está ralentizando en los precios de las materias primas, entonces la mejor solución sería el crecimiento económico.