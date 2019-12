Ocho formas de no contaminar el planeta con los regalos de Navidad

La creciente preocupación por el cuidado del medio ambiente no podía dejar fuera la temporada navideña, tradicionalmente propensa para la generación de grandes cantidades de residuos. En esta nota, algunos consejos para hacer regalos 'ecológicos' con los que agradarás tanto al planeta como a tus seres queridos.

Con la llegada de la Navidad, millones de personas en el mundo se lanzan desesperadamente a las tiendas en busca de regalos para sus familiares y amigos. El

Regala objetos que pueden ser reutilizados

resultado es previsible: toneladas de plásticos y envoltorios que no pueden ser reciclados fácilmente. Pensando en eso, el programa de reciclaje de la Universidad de Kentucky, EEUU, compartió algunos consejos útiles para incursionar en el arte de los regalos ecológicos.

A la hora de comprar un regalo, piensa en aquellos objetos reutilizables que casi todo a todo el mundo le resulta útil. Una botella de agua reutilizable, una taza de café o sorbetes reutilizables pueden ser buenas opciones para evitar que esa persona que tanto quieres deba recurrir a plásticos de un solo uso.

Regala experiencias

No todos los regalos tienen que ser un objeto. Muchas veces los mejores regalos son 'experiencias'. Así que en estas fiestas no dudes en sorprender a tus amigos con entradas para conciertos, excursiones o paseos que no olvidará. De paso, generarán menos contaminación.

Regala manualidades recicladas

Con un poco de ingenio, puedes convertir objetos que de tu casa en bellas manualidades para regalar en las fiestas. Así le darás a los objetos que ya no usas una 'nueva vida' que adornará la casa de un familiar y no terminará en un contenedor de basura.

Compra en locales de reventa

No olvides tus viejos aparatos electrónicos

Si las manualidades no son lo tuyo, tampoco desistas de contribuir con el medio ambiente. Puedes pasar por algún local de venta de antigüedades o reventa de artículos en desuso. Es posible que encuentres objetos en buenas condiciones que se conviertan en ese regalo perfecto para estas fiestas.

Si regalas a tus seres queridos artefactos electrónicos, asegúrate de que su viejo dispositivo no termine en la basura. Puedes incluir en tu regalo las direcciones de centros de reciclaje de objetos electrónico para que el destinatario del regalo también pueda actuar de forma ecológica.

Usa envoltorios reutilizables

Uno de los mayores problemas de la temporada navideña, es la superpoblación de envoltorios que, tras unos segundos cubriendo el regalo, van directo a la basura. Intenta utilizar papel reciclado, papel de diario o bolsas reutilizables para envolver tus obsequios, de forma de que puedan tener una vida más extensa.

Envía tarjetas electrónicas

Además de regalos, el final del año suele ser tiempo de enviar muchas tarjetas o postales a tus seres queridos. Ya no es necesario gastar papel o cartón en ellas, ya que hay una infinita variedad de tarjetas electrónicas con las que puedes llegar al corazón de tus amigos sin perjudicar a la naturaleza.

No dejes de reciclar durante las fiestas

A veces, el final del año y las fiestas tradicionales nos lleva a disminuir nuestros esfuerzos. Procura que eso no incluya a tu cuidado por el medio ambiente y continúa reciclando, justamente en la época en la que más residuos se generan.