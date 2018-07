Aparecen grietas en las rocas cerca del parque Yellowstone de EEUU

Los guardabosques del Parque Nacional de Grand Teton, situado en los límites del Parque Yellowstone (EEUU), se han visto obligados a cerrar varias zonas del espacio natural al descubrir que estaban apareciendo grietas en las rocas, publica el portal Jackson Hole News and Guide. Los geólogos aseguran que no hay nada que temer.

Se trata de las zonas de Hidden Falls e Inspiration Point. Las fisuras sorprendieron a un grupo de escaladores que ascendía por una pared rocosa el 18 de julio. Los guardabosques han decidido cerrar el acceso al público por temor a que las piedras que se puedan desprender hieran a alguien.

"[Los escaladores] se lo comunicaron a los 'rangers' y cuando fueron a investigarlo se dieron cuenta de que [las grietas] se habían hecho más grandes", ha explicado el portavoz del Parque Nacional de Grand Teton, Denise Germann.

Las grietas tienen unos 30 metros de largo y se extienden a lo largo de una pared rocosa de unos 30 metros de altura. Lo ocurrido cobra verdadera importancia dado que todo el territorio que se extiende a lo largo del parque de Yellowstone —también el de Grand Teton- descansa sobre una gigantesca cámara de magma que de estallar, según los científicos, podría modificar el clima de todo el planeta y destrozaría gran parte del territorio de Estados Unidos.

Desde Science Alert advierten que no hay motivo para alarmarse y que las grietas que han aparecido no son ninguna señal que pueda hacer pensar que todo acabe saltando por los aires. Es, más bien, resultado de la actividad geológica propia de la zona. Máxime cuando desde hace ya tiempo los geólogos observan de cerca la evolución de la cámara de magma. "No es más que Yellowstone haciendo de Yellowstone", tranquilizan.

