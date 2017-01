Cambio climático: descubre los lugares en los que se vivirá cada vez mejor

De acuerdo con sus estimaciones, presentadas en la revista Climatic Change, el 'tiempo suave' implica que las temperaturas medias no se sitúen por debajo de los 18 grados centígrados y no alcancen los 30. Al mismo tiempo, se considera que una región tiene un clima suave cuando sus precipitaciones medias por día no superan el milímetro.

Tras tomar en consideración estos criterios, los investigadores de la Universidad de Princeton concluyeron que la actual media mundial de 74 días con 'tiempo suave' al año se reducirá a 10 a finales de este siglo.

No obstante, los estados norteños y montañosos de EEUU, las islas británicas, las regiones de Europa del Norte, el Nordeste de Asia y las partes sur de América del Sur y Oceanía podrían llegar a tener entre 10 o 15 días más con 'tiempo suave', lo que hará de estos destinos un lugar especialmente atractivo para vivir.

En la otra cara de la moneda están los rincones del planeta en los que el clima va a empeorar y será mucho más caluroso, como en África, el Sudeste Asiático y América Latina.