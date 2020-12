La estrategia del palo y la zanahoria para Biden

Esta semana "El Zoom", un programa de la edición en español de RT, analiza cuáles podrían ser las líneas de acción de Biden con respecto a la OTAN tras su eventual toma de posesión del cargo. "El Zoom" aborda varios escenarios, crisis y conflictos abiertos por parte del presidente saliente Donald Trump y se pregunta cuáles podrían ser las decisiones del nuevo inquilino de la Casa Blanca. Bruselas, Pekín y Moscú están en el punto de mira.

"OTAN-UE: ¿Salvar la alianza?", es el principal titular del programa.

Tiene razón nuestro colega Javier Rodríguez Carrasco en que la OTAN ha recibido con gran entusiasmo la victoria de Biden, más aún los altos cargos de la Alianza han estado muy activos últimamente, celebrando reuniones y haciendo declaraciones.

El que más protagonismo ha tenido ha sido el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que al parecer ya tiene un listón de problemas pendientes y más urgentes que la Alianza ha heredado de los tiempos de Trump. Y uno de los principales problemas, según Stoltenberg, es el aislacionismo de Etsados Unidos .

"De nuevo encabezando la mesa": una mirada a la agenda de política exterior de Biden", titula a una de sus crónicas la edición en español de France24.

Un gran partidario de la OTAN... dice Stoltenberg. A uno le puede dar la impresión de que el jefe de la OTAN le está presionando de antemano al nuevo presidente de Estados Unidos. Más aun, parece que no le deja más opciones a Biden que distanciarse del legado de Trump en la política internacional, en especial de la parte que se refiere a la OTAN.

Pero en este sentido es difícil no estar de acuerdo con el presentador del programa "El Zoom" de la edición en español de RT, Javier Rodríguez Carrasco, que considera que las expectativas o mejor dicho las grandes esperanzas de Stoltenberg son demasiado optimistas y no corresponden a la realidad. Está claro que Biden no está preparado para hacer un giro copernicano nada más llegar al poder. Lo más probable es que introduzca los cambios paulatinamente, por pasos. Y evidentemente no es lo que esperan los socios europeos de Washington.

Si no serán suficientes los ditirambos a Biden por parte de los socios europeos de la OTAN, Bruselas al parecer tiene en su repertorio otros argumentos para convencer al nuevo jefe de la Casa Blanca. Entre otros destaca la llamada amenaza rusa que ha sido la principal razón de ser de la Alianza desde la reincorporación de Crimea a Rusia en marzo de 2014.

De las declaraciones de Stoltenberg nos esteramos de que no solo sigue existiendo sino también está creciendo junto con los arsenales rusos y la presencia rusa en varias regiones del mundo. La edición en español de RT cita algunas de las declaraciones de Stoltenberg.

Es decir, si Biden no querrá echarle una mano a la OTAN por ser su "gran partidario", no tendrá más remedio que hacerlo por la llamada "amenaza rusa". Eso es lo que al parecer espera el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. Más aun, esta semana los cancilleres del bloque discutieron el avance militar de China, mientras Moscú exigió el cese de la práctica de repartición nuclear pues conlleva a la desestabilización. "La OTAN se reúne para intensificar enfoque contra Rusia", titula a una de sus crónicas Telesur TV.

Parece que la OTAN tiene además para Biden una región, Crimea, donde aumentar presencia militar es una prioridad y una urgencia. Lo más curioso es que la Alianza utiliza como pretexto el presunto aumento de la presencia militar rusa en la región e insiste que no tiene más remedio que dar una respuesta adecuada.

Mientras tanto, parece que Rusia dice todo lo contrario.

"Rusia advierte sobre aumento de presencia de OTAN en el mar Negro", titula a una de sus crónicas la página web de HispanTV

Un panorama totalmente distinto al que nos ha dibujado la OTAN, por decir algo. Por lo que dice Sputnik, es Rusia la que "se ve obligada" a responder a las acciones poco amistosas de la OTAN para garantizar la defensa nacional. Parece que ni el propio autor de esta crónica entiende quién tiene más razón en este intercambio de acusaciones.

"Las observaciones del político ruso fueron en respuesta a unas declaraciones previas del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg", dice la crónica, "quien acusó a Rusia de incrementar su poder militar en la península de Crimea y en el mar Negro, declarando que la Alianza militar de países occidentales, encabezada por Estados Unidos, "responde a esto reforzando su presencia en tierra, mar y aire" de la referida región. Difícil de comprender...

Desde esta perspectiva la pregunta clave que se perfila es si Biden realmente tiene el mismo enfoque que Stoltenberg, como la otra pregunta clave es si Biden realmente está preparado para tomar medidas inmediatas para subsanar los "errores en la política exterior de Estados Unidos" de su predecesor Donald Trump.

Luis Gonzalo Seguro, exteniente del ejército de tierra de España y analista militar, considera que las respuestas a estas dos preguntas no son nada evidentes, según comentó al programa "El Zoom" de RT.

A juzgar por lo que dice el analista militar es difícil no estar de acuerdo con el presentador del programa "El Zoom", Javier Rodríguez Carrasco, que considera que las expectativas o mejor dicho las grandes esperanzas de Stoltenberg son demasiado optimistas y no corresponden a la realidad. Parece evidente que Biden no hará un giro copernicano nada más llegar al poder. Lo más probable es que introduzca los cambios paulatinamente, por pasos.

Evidentemente no es lo que esperan de él los socios europeos. Por eso últimamente hay algo teatral en todo lo que hace y lo que dice Stoltenberg y los aliados europeos de la OTAN. Pero este aparente tiempo adicional que se les ofrece es una oportunidad única para intentar una vez más solucionar las discordias y los problemas internos antes de exigir un nuevo enfoque a Washington.