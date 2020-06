La "cocina" de las sanciones

El Ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, tuvieron esta semana una conversación por teléfono que duró nada menos que una hora y media.

Al término de esta conversación lo que más preocupaba a muchos de nuestros colegas de los medios internacionales era saber si han hablado de posible levantamiento de las sanciones antirrusas y de las contrasanciones rusas. Más aun, porque durante la pandemia del coronavirus hubo voces que llamaban a levantar algunas restricciones aunque fuera temporalmente, pero no funcionó.

¿Ha hablado con el Sr. Borrell sobre el levantamiento de las sanciones? ¿Tiene Rusia alguna esperanza de que la UE esté dispuesta a revisarlas, levantarlas o relajarlas? ¿Está Rusia dispuesta a relajar las contrasanciones? Ésas eran algunas de las preguntas que hizo a Lavrov la corresponsal de Euronews Galina Polonskaya en una rueda de prensa posterior a la conversación.

Serguéi Lavrov: "Nunca pedimos el levantamiento de sanciones a Rusia", titula a una de sus crónicas la edición en español de Euronews.

En contra de lo que decían algunos de los medios de comunicación internacionales, lo que en la realidad estaba pidiendo Rusia durante el auge de la pandemia del coronavirus no era levantar las sanciones antirrusas. Es decir algunos de nuestros colegas tergiversaron los hechos.

Como dijo Lavrov, las acciones de Occidente en 2014 y en los años posteriores demostraron que los rusos necesitan confiar en sus propias fuerzas en todas las áreas clave. Y efectivamente, hubiera sido extraño que Moscú pidiera levantar sanciones para volver a depender de socios que en varias ocasiones han mostrado su inseguridad.

La realidad es que Rusia como uno de los actores clave en el escenario internacional ha estado militando contra sanciones occidentales a otros países. Esta semana el canciller ruso declaró en Moscú que los planes de Estados Unidos para extender el embargo de armas a Irán no se hará efectivo debido a que son fundamentalmente contrarios al derecho internacional, informa Telesur.

Lavrov advirtió que se utilizarán todas las posibilidades disponibles para que gane la justicia. Lo dijo en el marco de la visita del canciller de Irán, Mohamad Yavad Zarif, a Rusia. "Rusia asegura que EEUU no logrará extender el embargo de armas a Irán", titula a una de sus crónicas Telesur.

De hecho, Irán no es la única preocupación de Moscú desde el punto de vista de las sanciones occidentales. Siria, que gracias a los esfuerzos rusos está cada vez más cerca a una vida normal tras varios años de una guerra civil que devastó la mayor parte del país, se ha convertido en objeto de nuevas sanciones económicas de Washington.

Esas sanciones han sido criticadas no solo por Rusia, sino también por China e Irán.

"Rusia, Irán y China critican las nuevas sanciones económicas de Estados Unidos contra Siria", titula a una de sus crónicas RT.

Lo más curioso en toda esta historia de sanciones estadounidenses contra Siria son los argumentos legales que están detrás. Si en caso de Rusia por lo menos Occidente cita las presuntas interferencias rusas en elecciones en el extranjero, el tema de Crimea, en el caso de Siria los argumentos a favor de las sanciones se refieren claramente a la política interior del Gobierno de Asad.

Siria no ha atacado a nadie, no interfiere en los asuntos de otros Estados y parece que no amenaza a nadie en el escenario internacional. Desde este enfoque las sanciones no parecen más que una venganza por el fracaso de la misión militar estadounidense en Siria.

Analista internacional Juan Luís Gonzales Perez considera que se trata de terrorismo económico por parte de Estados Unidos cuyo objetivo es obstaculizar la normalización definitiva en Siria para el Gobierno del presidente Bashar al-Asad.

No cabe duda que el presidente estadounidense, Donald Trump, pretende obstaculizar la normalización en Siria con las nuevas sanciones. Sin embargo, la pregunta clave es para qué lo necesita. Hay varias razones muy naturales. Sin embargo, al parecer existe una explicación más que no tiene nada que ver con la política internacional.

El gobierno de Trump interpuso esta semana una orden de emergencia para que la justicia bloquee la publicación del polémico libro del exasesor de seguridad John Bolton. Trump sostiene que se trata de "una sarta de mentiras y un tema de ficción", lo que contradice y deja fuera de argumento la demanda presentada por el Departamento de Justicia, que asegura que compromete la seguridad nacional debido a que contiene información confidencial.

Una de las tesis del libro que seguramente compromete la seguridad nacional es la que describe a un gobierno caótico y una política exterior basada en el interés de reelegirse. Cabe destacar que no solo se refiere a Siria o Irán el libro "The Room Where It Happened: A White House Memoir", sino también revela amenazas y planes injerencistas de Estados Unidos contra Venezuela.

"Estados Unidos: Gobierno de Trump intenta impedir publicación del libro de Bolton", titula a una de sus crónicas Telesur.

No sabemos si la tesis de Bolton que sostiene que la política exterior de Trump está basada en el interés de reelegirse es "mentira" o una revelación que "compromete la seguridad nacional debido a que contiene información confidencial". Pero a juzgar por la política de las sanciones contra países como Irán y Siria la segunda sugerencia parece estar más cerca de la verdad.

Más aun, si analizamos lo que Washington ha hecho en los últimos años para "solucionar" el conflicto en Siria esas sospechas parecerán todavía más abrigadas. En cualquier caso sería una buena idea leer con atención el libro de Bolton "The Room Where It Happened: A White House Memoir" para conocer mejor la cocina interna de la Administración de Trump en lo que se refiere a la política exterior.