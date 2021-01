Una española hace historia en el Rally Dakar 2021

Tres horas, 35 minutos y 56 segundos. Posiblemente esta cifra no te diga nada, pero para Gutiérrez seguramente signifique mucho más que números: es el tiempo que ha tardado en recorrer la primera etapa del Rally Dakar 2021 en la categoría de prototipos ligeros y el que le ha llevado a alzarse con el título de primera mujer en ganar una etapa en esta categoría.

"Estoy muy feliz de haber conseguido esto en la primera etapa. Ha sido una etapa muy dura para los coches y, para nosotros, también; pero la navegación con François Cazalet fue genial, lo ha hecho perfecto", señaló en la línea de meta.

Esta odontóloga de profesión ha conquistado su primera victoria en el Dakar, cuatro años después de su debut en 2017, cuando se convirtió en la primera española en finalizar la "carrera más dura del mundo". En la actualidad, es la primera española en conquistar un triunfo de etapa en cualquier categoría del Dakar y la segunda mujer en ganar una etapa desde la victoria de Jutta Kleinschmidt hace 16 años. No es de extrañar que haya logrado alzarse con el título puesto que Kleinschmidt fue una de sus maestras en el Campus FIA Qarente de 2016, donde Gutiérrez resultó ser una de las 18 seleccionadas frente a las 85 candidatas que se presentaron.

La historia de su participación en esta carrera es más que llamativa. Gutiérrez no tenía pensado presentarse, ni quiera se había inscrito, pero a dos semanas de la prueba recibió una llamada que cambiaría su rumbo profesional. El Red Bull Off Road Junior Team le propuso participar como sustituta de Blade Hildebrand, quien no podía correr tras un accidente y, sin casi poder probar el coche ni conocer al copiloto, no dudó en responder con una respuesta afirmativa.

Lo cierto es que este triunfo es el resultado de años de trabajo y dedicación., un regalo muy preciado tras largas conversaciones e historias que le contaba su padre sobre pilotos, coches y motos a lo largo de su infancia. Su empeño la ha llevado a lograr su sueño: participar en el Dakar y lo ha hecho no solo en una ocasión, sino en cinco. De hecho, todas las participaciones de esta burgalesa han sido terminadasy además, ha hecho historia convirtiéndose en la primera española en lograr la victoria en esta primera etapa. Ahora toca esperar y ver si logra repetir su resultado para alzarse con la victoria final que, a juzgar por su rapidez, podría ser una posibilidad más que fehaciente.