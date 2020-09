¡Feliz cumple, Khabib!

Khabib aseguró en su cuenta de Instagram que no se dio cuenta de cómo llegó a cumplir 32 años.

Sin embargo, estos 32 años ya son toda una época.

Nacionalidad

El propio Khabib ha dicho repetidamente en muchas entrevistas que es daguestaní. Pero para ser más precisos, pertenece a la familia de los ávaros: los indígenas de Daguestán, una de las etnias más antiguas del Cáucaso. En la antigüedad, los animales totémicos de los ávaros eran lobos, osos y águilas: valientes, fuertes, libres, fieles a sí mismos.

Apodo e insignia

Su actual ápodo y su atributo único – ‘Águila’ – Khabib lo obtuvo en 2012 cuando hizo su debut en la UFC. Tras consultar con su padre, Abdulmanap, amigos y fans, se decidió que dado que el símbolo de Daguestán es un águila, su destino era ser un ‘Águila’ con gorro de piel de oveja, un objeto de orgullo y honor para los caucasianos.

¿Fue siempre invencible el 'Águila'?

El futuro luchador de fama mundial comenzó a entrenarse a la edad de cinco años. Gracias a su padre, entrenador honorífico de Rusia de sambo de combate, Khabib recibió una sólida base de estilo libre. También dominó el judo, la lucha grecorromana, el sambo, el combate cuerpo a cuerpo, el pancracio, el grappling y el jiu-jitsu.

El padre solía presentar a su hijo a concursos. Pero, a los 13-14 años, se solía quedar en quinto y sexto lugar. Abdulmanap asumió que la razón de todos los fracasos era la fatiga ordinaria. Propuso cambiar la estrategia. A la edad de 16 años, al dejar solo tres tipos en la lista de artes marciales, Khabib comenzó a llevarse premios. El padre de Khabib dijo que en 2006 su hijo sintió el sabor de la victoria y dos años después muchos rivales en el ring ya le tenían miedo.

¡Gracias a la bestia!

No todo el mundo sabe que para desarrollar el espíritu de lucha, los jóvenes deportistas marciales tienen una disciplina por la que deben pasar: una pelea con un oso. Los entrenadores de Khabib, incluido su padre, lo obligaron a pelear, por supuesto, pero no con un depredador adulto. Pero incluso si un niño lucha contra un cachorro de oso, el espectáculo no es para débiles de corazón. Naturalmente, la bestia está encadenada para sujetarlo en caso de que algo salga mal. Sí, el método de entrenamiento es duro, pero ayudó a moldear la fuerza y ​​el poder del futuro campeón de la UFC.

Educación

Khabib tiene un diploma de la Escuela de Economía y Finanzas de Majachkalá. En la actualidad Khabib estudia economía en la Universidad Plejanov de Moscú. Como admitió el atleta, quiere poder administrar de manera competente y racional el dinero que recibe por las peleas. Khabib habla cinco idiomas:cumuco (tiene parientes cumucos), la lengua madre, el avar, ruso, turco e inglés.