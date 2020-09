Sergio Ramos: "Messi se ha ganado el derecho a decidir su futuro"

El capitán de la Selección y del Real Madrid, Sergio Ramos, durante más de una década ha tenido que enfrentarse en los partidos a Lionel Messi. El miércoles 2 de septiembre Ramos ha comparecido junto a Luis Enrique en la rueda de prensa previa al partido frente a la selección de Alemania, correspondiente a la jornada 1 de la UEFA Nations League.

"Se ha ganado el respeto a decidir su futuro..." Imperdibles palabras de Sergio Ramos sobre la posible partida de Lionel Messi del Barcelona. pic.twitter.com/EDvLCeemCI — SportsCenter (@SC_ESPN) September 2, 2020

Uno de los temas por los que se ha preguntado al capitán de la Selección es por la polémica noticia protagonizado por Leo Messi tras anunciar su salida del Barcelona.

"Messi se ha ganado el respeto de decidir su futuro. No sé si lo estará haciendo de la mejor manera. Para el fútbol español, para el Barça y para nosotros que nos gusta ganar a los mejores nos gustaría que permaneciera", respondía conciso Ramos.

El futbolista también habló sobre su propia situación con el Real Madrid. Su contrato actual expirará en 2021, pero ha asegurado que todavía no han comenzado las negociaciones y que no es un asunto que deba preocupar a los aficionados: "No hemos hablado de eso y estamos todos tranquilos. Nunca pensé en irme del Real Madrid y no creo que haya problemas", añadió el defensa.