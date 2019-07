Tite: Brasil y Perú llegan a la final de la Copa América en igualdad

"En un primer momento, cuando nos enfrentamos a Perú, el marcador fue excesivamente elástico (Brasil ganó por 5-0), no traducía lo que fue, Perú venía bien, sintió ese partido y remontó, los dos equipos llegan fortalecidos", dijo, según recoge el portal Globoesporte.

Añadió que "mañana es de quien más se lo merezca, está en el aspecto técnico, táctico, físico, emocional".

Tite no quiso dar detalles sobre la alineación prevista para el partido pero aseguró que se están preparando para una posible prórroga o incluso penaltis.

"Tenemos que prepararnos para todas las circunstancias", afirmó.

El entrenador brasileño confió en que una victoria en la Copa América, y en casa, ayude al aficionado brasileño a reconciliarse con su afición, después del trauma del 7 a 1 contra Alemania en el Mundial de 2014 y de la eliminación del Mundial de Rusia de 2018.

"Tenemos que entender el pensamiento del hincha; vivimos en un país muy pasional, va de un nivel a otro, de un extremo a otro muy rápido, pero nuestro trabajo no puede ser así, (…) es toda la historia, podemos escoger qué parte de la historia queremos contar", confió.

El defensa Daniel Alves, por su parte, habló de la posibilidad de levantar el título como capitán.

"No lo pensé, no es una preocupación, ni quiero que me marque levantar el título, y sí conquistarlo; ese es nuestro principal objetivo sabiendo que tenemos que tener respeto y mucho cuidado con esta decisión, ya que por tratarse de una final el partido se vuelve algo diferente", afirmó.

Brasil y Perú se enfrentarán la tarde del domingo para decidir el campeón de la competición suramericana, después de que Argentina se quedara con el tercer puesto este sábado al derrotar a Chile por 2 a 1.

El presidente brasileño Jair Bolsonaro y el peruano Martín Vizcarra asistirán a la final, que será precedida por una ceremonia de clausura que contará con las actuaciones de la cantante brasileña Anitta y el puertoriqueño Pedro Capó.