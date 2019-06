Livin' la vida loca: conoce al joven ecuatoriano que ganó el Giro de Italia

La 102ª edición de la carrera que recorre casi 3.500 kilómetros de Italia —aproximadamente unos 170 kilómetros repartidos en 21 etapas— se celebró entre el 11 de mayo y el 2 de junio de 2019. Carapaz mantuvo la ventaja de 1 minuto 05 segundos sobre el italiano Vincenzo Nibali, que quedó segundo, y sobre el esloveno Primoz Roglic, por 2 minutos 30 segundos.

© AFP 2019 / CRISTINA VEGA El pueblo ecuatoriano celebrando en Quito la victoria de su compatriota Richard Carapaz en el Giro de Italia 2019

Con este triunfo se convirtió en el primer ciclista de su país en ganar un Giro de Italia y el segundo ciclista latinoamericano en conseguirlo, luego del triunfo obtenido por el colombiano Nairo Quintana en 2014.

"Salí con la idea de ser campeón. Y poder escribir mi nombre en lo más alto ha sido espectacular. Estoy contento por cristalizar un sueño", dijo el triunfador al periódico El Universo.

El joven hoy es el nuevo héroe nacional de Ecuador; hasta el presidente del país, Lenín Moreno, lo saludó.

"En mis cuatro años en el ciclismo europeo, me di cuenta de que hay que aprovechar las oportunidades. Los 30 segundos que he ganado en la Etapa 15 han sido fundamentales. Aproveché el hecho de que Nibali y Roglic se marcaron entre sí. Ahí fue donde se decidió el Giro. Para mi creo que es solo el comienzo", dijo Carapaz en conferencia de prensa luego de la entrega del gran premio.

Carapaz nació el 11 de mayo de 1993 en Playa Alta, en Julio Andrade (provincia de Carchi), en el norte de Ecuador.

La 'Maglia Rosa' comenzó su carrera con una bicicleta vieja. A CNN contó que cuando era niño su padre transportaba chatarra en un carro, y que un día vio que llevaba una bicicleta.

"Yo veía que podía rodar y le dije a mi papá que si me la podía regalar para yo andarla, y claro, él me la regaló. Y claro, yo me divertía mucho en la bici porque era un niño y yo le veía un modo de juego", recordó Carapaz.

© AFP 2019 / RODRIGO BUENDIA La bicicleta de infancia de Richard Carapaz, el campeón del Giro de Italia 2019

"Eso fue una parte de mi vida que me ayudó a llegar a donde yo estoy", agregó. Al hacerse de la copa del Giro de Italia, el ciclista comentó: "Nunca debemos olvidar nuestros sueños de infancia. Siempre pueden hacerse realidad con trabajo duro y determinación".

Con 26 años, esposa y dos hijos de 5 y 2 años, el ecuatoriano que vistió el número 3 en su malla de líder del Team Movistar, ostenta varios títulos.

Su carrera inició a los 15 años en el equipo amateur Panavial-Coraje Carchense (hoy Coraje Carchense). Allí tuvo la oportunidad de entrenar con célebres del ciclismo carchense y ecuatoriano, como Juan Carlos Rosero y Paulo Caicedo.

Poco después, con sólo 21 años, fue el ganador del Campeonato Panamericano en Ruta Sub-23 en 2013. En 2015 se trasladó a Colombia, donde corrió para el equipo colombiano Strongman-Campagnolo; se convirtió en el primer extranjero en ganar la Vuelta de la Juventud de Colombia y una etapa del tradicional Clásico RCN.

Pero no todo fue victorias para Carapaz. Durante los Juegos Bolivarianos Santa Marta de 2017, fue expulsado de la selección ecuatoriana junto a dos compañeros ciclistas por embriagarse el día de la inauguración del torneo, además de cometer varias faltas disciplinarias relacionadas con el alcohol.

Sin embargo, ese mismo año estuvo a punto de ganar el Gran Premio de Larciano y la Ruta del Sur, según detalla el Movistar Team, al que pertenece desde 2016.

En 2017 su presentación en la Vuelta a España le propició muchos más triunfos en el ciclismo internacional y, en 2018, "se volvió hombre clave en las etapas de montaña", según la página de su equipo. "Los que trabajan codo a codo con él alertan de la alta capacidad de recuperación que tiene, al nivel de los más grandes".

En 2018 se convirtió en el primer ecuatoriano en ganar una etapa y vestir la camiseta blanca de mejor joven en el Giro de Italia.

Llegar hasta allí fue todo un reto, pues según él, en Ecuador no había suficiente apoyo para el ciclismo.

"A diferencia del fútbol, [en Ecuador] no veían al ciclismo como un deporte favorito. Pedir apoyo para el ciclismo era como gritarle a un sordo. Ahora hay que pasar página y disfrutar. Hay mucha gente ilusionada. Esperemos que se puedan abrir las puertas para esos ciclistas que vienen por detrás y que no solo se cristalicen los sueños sobre una bicicleta, sino que se respalde a otros deportes", comentó Carapaz a El Universo.

Al cierre de la competencia, el célebre ciclista quiere disfrutar la victoria con su esposa e hijos y hablar por teléfono con sus padres.

© AFP 2019 / LUK BENIES El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz celebra su victoria en el Giro de Italia

"Estoy muy orgulloso de lo que he hecho y de mi gente. Estoy feliz de cumplir mi sueño de ganar una gran carrera como el Giro de Italia. (...) Este es el mejor momento de mi vida deportiva. Es maravilloso ganar el Giro de Italia", dijo sonriente.