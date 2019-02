El futbolista español César Navas publica la emotiva carta de despedida del FC Rubin Kazán

"Ha llegado el momento de terminar mi carrera, y con esta carta me gustaría despedirme y agradecer a los aficionados del Rubin por el apoyo que me brindaron durante los años que pasé en el equipo; quiero agradecer a cada uno de los hinchas que estuvo en el estadio, vio partidos por la tele y nos apoyó de cualquier otra manera; sin su apoyo, no hubiéramos podido jugar como jugamos. Muchas gracias desde el fondo de mi corazón", comunicó Navas.

Además, el excapitán del Rubin afirmó que en mayo, junto con su familia llegará a Kazán para despedirse personalmente de los aficionados.

"Quiero agradecer a todos los habitantes de Kazán y de la República de Tartaristán por haberme recibido calurosamente junto con mi familia. Nos sentimos como en casa todo este tiempo. Quiero agradecer a todos los empleados del club, mis compañeros del equipo y el cuerpo técnico con los que trabajé estos años, y que son parte de la familia del Rubin Kazán, por su ayuda, confianza, apoyo; definitivamente nos volvemos a ver en mayo cuando vaya a Kazán con mi familia para despedirme de ustedes personalmente", agregó el futbolista.

​Navas, quien cumple 39 años este 14 de febrero, jugó en el Rubin del 2009 al 2015, después fue cedido por dos temporadas al FC Rostov y en 2017 volvió al club de Kazán.

Durante su carrera en el club el futbolista jugó 255 partidos y ganó una Copa y dos Supercopas de Rusia y la Liga Premier de Rusia.