El croata Luka Modric y la brasileña Marta, mejores futbolistas del año, según la FIFA

"Luka Modrić y Marta recibieron, respectivamente, los premios al mejor jugador y la mejor jugadora del año", dice el comunicado de la FIFA.

© Sputnik / Nina Zotina Modric, mejor jugador del año según la UEFA

Al ser galardonado, Modric terminó una década de victorias del portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi en los premios individuales.

En el segundo puesto en el ránking de los jugadores más votados al premio The Best se encuentra Ronaldo, y en la tercera posición se quedó el egipcio Mohamed Salah.

La FIFA destacó que se trata de "la primera vez que Modric obtiene el premio The Best al jugador de la FIFA tras un año afortunado con el Real Madrid CF y la selección de Croacia".

Mientras Marta consolidó su liderazgo por sexta vez en su carrera, al conseguir "logros excepcionales en el balompié femenino", señala el texto.

"Se han unido a ellos Didier Deschamps y Reynald Pedros como afortunados ganadores de los premios The Best al entrenador de la FIFA de fútbol masculino y The Best al entrenador de fútbol femenino de la FIFA tras dirigir, respectivamente, a Francia y a la escuadra femenina del Olympique de Lyon por la ruta del éxito", agrega.

Además, el belga del Real Madrid Thibaut Courtois obtuvo el premio del mejor portero, "tras proteger eficazmente el arco tanto de su club en la temporada 2017/18 como el de la selección belga durante la Copa Mundial de la FIFA en Rusia".

La gala de entrega de premios The Best de la FIFA se celebró en Londres y fue moderada por Idris Elba y Anne-Laure Bonnet.