Los futbolistas de la Liga española amenazan con declararse en huelga

"Ha llegado el momento de decir basta. Los futbolistas estamos cansados y dispuestos a llegar hasta el final", dijo Aganzo en rueda de prensa tras ser preguntado por la posibilidad una convocatoria de huelga.

© Sputnik / Kirill Kallinikov La Liga española jugará por primera vez un partido oficial en EEUU

David Aganzo, exfutbolista español criado en la cantera del Real Madrid, realizó estas declaraciones tras reunirse esta tarde con capitanes y futbolistas en representación de los distintos equipos de primera división.

A ese encuentro acudieron, como algunas figuras más reconocibles, jugadores del Real Madrid como Sergio Ramos y Nacho Fernández, integrantes del Fútbol Club Barcelona como Sergio Busquets y Sergi Roberto o miembros del Atlético de Madrid como Jorge Resurrección y Juanfran Torres.

Según explicó Aganzo, los jugadores acordaron solicitar una reunión a La Liga para solucionar todas las cuestiones que preocupan a los deportistas, como el calendario, los horarios o los posibles desplazamientos para jugar en Estados Unidos.

Más: Los capitanes de los equipos de fútbol de la Liga, en contra de los partidos en EEUU

"Los capitanes están indignados y así nos lo han trasladado con rotundidad. Necesitamos arreglar muchas cosas con la patronal. El futbolista no está de acuerdo con que se tomen decisiones de manera unilateral, entre otras cosas, sobre lo de jugar partidos fuera de España. No podemos olvidar que somos los protagonistas junto a afición y árbitros", dijo Aganzo.

© Sputnik / Kirill Kallinikov Futbolistas españoles no quieren jugar en EEUU

Además, el presidente de la AFE explicó que los futbolistas "están cansados" de que se considere que "el fútbol es sólo un negocio", lo que a su modo de ver supone "una falta de respeto" a su profesión, en la que también son importantes los "valores" y "el sentimiento".

"Los futbolistas no sólo pensamos en dinero, pensamos en la salud, en nuestros aficionados", dijo Aganzo antes de recalcar que "no todo vale".

El pasado 17 de agosto, la Liga selló un acuerdo de con una multinacional de Miami (Relevent) para promover el fútbol en Estados Unidos y Canadá.

Dicho acuerdo, que tiene una duración prevista de 15 años, introduce la idea de que, esta misma temporada, el Real Madrid o el Barça se desplacen a Estados Unidos para disputar encuentros ligueros.

Te puede interesar: El futbolista ruso Chéryshev jugará en el Valencia la próxima temporada

El presidente de la AFE calificó como "una falta de respeto" la firma del acuerdo con la nacional norteamericana, sobre todo porque no existió un periodo de consulta previa con los jugadores.

"Si nos hubieran explicado lo de Estados Unidos, obviamente habríamos conversado, pero no ha sido así. No nos han informado de nada y no es la primera vez que pasa, es una más", insistió Aganzo, que se refirió al acuerdo como "la gota que colma el vaso".

Tras la reunión de esta tarde, los jugadores manifestaron su intención de buscar un acuerdo con la Liga, pero dejaron claro que "adoptarán las medidas oportunas" en caso de que no haya entendimiento con la organización.