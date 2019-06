Rusia prevé terminar la entrega de los S-400 a Turquía en 2019

"Tenemos previsto cumplir las obligaciones relativas a la entrega de los equipos la formación del personal en lo que resta de año", dijo la portavoz al tiempo de indicar que "el cumplimiento del contrato para la entrega de los S-400 avanza según el calendario previsto".

Con anterioridad, el director general de la compañía rusa Rosoboronexport, Alexandr Mijéev, anunció que los primeros S-400 serán entregados en julio próximo.

Turquía ha declarado en repetidas ocasiones que no renunciará a la compra de los S-400, acordada en 2017, pese a la presión de EEUU que afirma que los sistemas rusos no son compatibles con los estándares de la OTAN y ha amenazado con imponer sanciones a Ankara por su adquisición, en particular, suspender o anular el suministro de los cazas F-35 al país otomano.

La revista Foreign Policy informó a inicios de junio, citando una carta de Shanahan a su homólogo turco, que Washington insiste que los pilotos turcos que se están entrenando en territorio norteamericano para manejar los F-35 deben abandonar el país antes del 31 julio, y que el programa de capacitación será suspendido.

El S-400 (SA-21 Growler en la clasificación de la OTAN) es capaz de abatir aparatos aéreos de tecnología furtiva, misiles de crucero, misiles balísticos tácticos y táctico-operativos.

Con un alcance de hasta 400 kilómetros el sistema ruso puede destruir blancos a alturas de hasta 30 kilómetros.