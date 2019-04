El Cairo responde a EEUU: "Egipto decide por sí mismo sobre las compras"

"Egipto decide por sí mismo sobre las compras y dirigirá la política exterior partiendo de sus propios intereses, sí mantiene una cooperación estratégica con Estados Unidos, sin embargo las decisiones de El Cairo deben ser beneficiosas sobre todo para Egipto, sin dañar a los demás", dijo Amir.

Mientras, el experto militar egipcio Jamal Mathlum enfatizó en declaraciones a esta agencia que "Egipto no tiene restricciones para la compra de armas rusas".

© Sputnik / Alexei Kudenko EEUU impondrá sanciones a Egipto si compra aviones rusos Su-35S

"Egipto está lejos de las disputas entre Rusia y Estados Unidos y está en su derecho de establecer relaciones económicas con cualquier país", insistió Mathlum.

Por su parte, el politólogo ruso Oleg Glazunov comentó a Sputnik que se trata de un ejemplo de "lucha comercial".

"Las armas rusas son más atractivas para los compradores, tanto por sus características como por el precio y todo el mundo lo sabe, así que Estados Unidos está presionando a los compradores potenciales para que compren las malas armas estadounidenses, en vez de las rusas".

Agregó que "las sanciones nunca han resultado favorables, especialmente en Oriente Medio".

"La política de los estadounidenses en esta región no es del todo correcta: no es Europa, a los líderes de la región no se les puede ordenar o amenazar", advirtió el experto ruso y recordó que no han prosperado los intentos de EEUU de conseguir que Turquía renuncie a los sistemas antiaéreos rusos S-400.