Inspectores españoles visitarán regimiento de tanques ruso del 22 al 24 de enero

"Del 22 al 24 de enero en territorio ruso, en el marco del cumplimiento del Documento de Viena de 2011 sobre Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad, un grupo de inspectores españoles planea realizar una visita para valorar una instalación militar", señaló el funcionario.

Rizhov indicó que "la parte española definió como objetivo de la visita el 11 regimiento de tanques del Distrito Militar Oeste, emplazado en la ciudad de Gúsev de la región de Kaliningrado".

Según el funcionario, los especialistas españoles comprobarán la información anteriormente presentada por la parte rusa sobre las fuerzas militares y planes de emplazamiento de los principales sistemas de armas y equipamiento militar en el regimiento.

Los inspectores recibirán las informaciones previstas por lo estatutos de Documento de Viena sobre el regimiento.

Además podrán conocer los fundamentales sistemas de armas y equipos militares del regimiento.

El Documento de Viena de 2011 obliga a los Estados participantes a aceptar inspecciones de otros Estados participantes para confirmar que no están teniendo lugar actividades militares no notificadas en las áreas determinadas en que se pueda sospechar que tales actividades pudiesen tener lugar, y visitas de evaluación, para comprobar sobre el terreno si la información facilitada en el intercambio anual de información militar es o no correcta.