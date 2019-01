Este MiG-29 de ocasión puede ser tuyo por 'solo' 4,65 millones de dólares (fotos)

Se trata de una versión biplaza del MiG-29UB con 'bajo kilometraje' —tan solo 818 horas de vuelo desde la fecha de su fabricación y 118 horas desde una revisión técnica completa que se llevó a cabo en Ucrania—.

La máquina fue fabricada al norte de Moscú en 1986 y tiene pinta de estar en óptimas condiciones. Tal como indica el colaborador del medio The Aviationist Tom Demerly, el caza está registrado en EEUU como una aeronave experimental.

El avión pertenecía anteriormente a la compañía Air USA, especializada en proporcionar servicios de simulacros y entrenamientos contra enemigos potenciales. Ahora lo está vendiendo la compañía Raptor Aviation, cuyo director, Albert Heidinger, comentó que ya están recibiendo "llamadas serias".

La cifra de 4,65 millones de dólares podría parecer muy cuantiosa, pero en realidad es una ganga si se la compara con otras ofertas. Así, Demerly señaló que un MiG-29 nuevo costará entre 11 y 20 millones de dólares, dependiendo de la versión que se elija.

Tampoco sería más barato comprarse un jet privado. Así, un Cessna Citation XLS Business con más de 2.000 horas de vuelo cuesta más de siete millones de dólares. Así que no hay excusas: se trata una oferta verdaderamente atractiva.

¿Pero quiénes podrían ser los potenciales compradores de una máquina tan sofisticada como el MiG-29? Según Heidinger, sea quien sea, seguramente será rico y amante de la aviación. Pero se podría dividir a estas personas en tres categorías.

Primero estaría un piloto acrobático privado con licencia para manejar aviones turborreactores que quisiera convertir al MiG-29 en un espectáculo. Ese sería un escenario ideal desde el punto de vista de los fans de la aviación, pero uno muy poco probable, opina Heidinger.

Entre los compradores de la segunda categoría estarían los suministradores de servicios de simulacros aéreos, tanto para los militares de EEUU como para las Fuerzas Aéreas de otros Estados occidentales. Según él, es un negocio que cotiza al alza.

Por último, podría ser un comprador de fuera de EEUU. Puesto que el caza está en óptimas condiciones y tiene un precio tan atractivo, es muy posible que alguna Fuerza Aérea que ya esté operando este tipo de cazas pudiera estar interesada.

Un ejemplo sería Perú, que ya tiene por lo menos 24 MiG-29. Comprarse uno más por 'solo' 4,65 millones de dólares sería una oportunidad muy tentadora, destaca el columnista.

Otra pregunta que podría surgir tiene que ver con el futuro piloto de este caza. No obstante, Heidinger explicó que esta unidad en particular fue manejada por un piloto de F-15 que participó en 300 misiones con el caza ruso. En consecuencia, el entrenamiento no sería un problema.

En cualquier caso, quienquiera que se haga con los servicios de este MiG-29UB, hará una compra fenomenal, puesto que aviones como este salen a la venta muy raramente.

