"La gran estrategia de Ankara": ¿pondrá Turquía bases militares en Chipre?

Los analistas turcos opinan que la creación de una base naval en el territorio de la República Turca del Norte de Chipre sería un paso eficiente en el contexto actual. Rusia y Francia tienen un acuerdo especial con las autoridades del Chipre griego que prevén el uso de las bases en su territorio. El Reino Unido dispone de las bases de Acrotiri y Dhekelia en la isla.

"En estas condiciones, Turquía debe concluir un acuerdo oficial con el Gobierno de Chipre del Norte lo más pronto posible", señaló en unas declaraciones a la agencia Ata Atun, exmiembro del Consejo Asesor para el expresidente de la República Turca de Chipre del Norte, Dervis Eroglu.

Según Atun, Turquía necesita construir una base naval, aérea y terrestre en el territorio del norte de Chipre.

"Para la base de la Fuerza Aérea se puede usar Gecitkale, las fuerzas navales turcas podrían recibir en su disposición el puerto de Gemikonagi", afirmó Atun.

Al mismo tiempo, la reacción de la parte griega, la UE, EEUU o el Reino Unido no debería tomarse en cuenta, de acuerdo con el experto.

"¿Acaso las autoridades griegas preguntaron a los turcochipriotas cuando firmaron un acuerdo con Rusia y Francia sobre la concesión del puerto de Limasol y la base aérea Andreas Papandreou? No, no lo hicieron. Tampoco recibieron el consentimiento de la parte turca al celebrar acuerdos sobre el desarrollo de yacimientos de gas natural en una zona económica especial. Por esta razón, la República Turca de Chipre del Norte no está obligada a recibir la aprobación de la Administración griega. En la diplomacia, como se sabe, funciona el principio de reciprocidad", subrayó.

A su vez, el vicepresidente del Partido Patriótico (Vatan), general mayor de la Fuerza Aérea de Turquía retirado Beyazit Karatas, señaló en unos comentarios a Sputnik que EEUU e Israel utilizan las bases militares en Chipre, al igual que algunos países de la UE y la OTAN usan las bases británicas ubicadas en Chipre para operaciones en el Mediterráneo oriental y Siria.

"La Administración grecochipriota utiliza las disposiciones de los acuerdos existentes y proporciona a los países, además del Reino Unido, el derecho a usar bases militares en su territorio, de hecho, convierte a la isla en un patio abierto, lo que da lugar a una carrera armamentista en la región".

Para Beyazit Karatas, Turquía "no debe limitarse a las medidas militares en la isla, sino tomar medidas para su desarrollo económico".

"Como quedó claro que ya no se trata de ninguna posibilidad de unir la isla bajo una sola administración, es necesario dar nuevos pasos hacia el reconocimiento internacional de la República Turca del Norte de Chipre", apuntó.

Mientras tanto, los expertos griegos están seguros de que las bases turcas en Chipre son "parte de una gran estrategia de Ankara con el fin de imponer un dominio total de Turquía en el Mediterráneo oriental".

"Turquía busca someter a Chipre bajo un control muy estricto. (…) Es un eslabón de una cadena de decisiones estratégicas de Ankara que son extremadamente agresivas con Chipre y Grecia", comentó a Sputnik Konstantinos Grivas, profesor de geopolítica en la Escuela superior militar de las tropas terrestres de Grecia.

El analista opinó que Chipre "debe desarrollar su propia estrategia de disuasión e invertir en sus capacidades militares".

No obstante, otros expertos señalan que la información sobre el establecimiento de las bases turcas en el norte de Chipre podría ser falsa.

"Este tipo de rumores lo publica uno de los periódicos de propaganda cercano a Erdogan, lo que significa que se trata de un intento de averiguar las intenciones de la OTAN, la UE y EEUU. Si estos rumores finalmente se hacen realidad, surgirán toda una serie de preguntas sobre la interferencia militar de Turquía en los asuntos de la República de Chipre", señaló el jefe del Departamento de Turcología y Estudios de Asia Moderna de la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas, Ioannis Mazis, en unas declaraciones a Sputnik.

Mazis subrayó que "esto contradice directamente la Carta de la ONU y las decisiones tomadas por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU con respecto a la República de Chipre, la invasión, ocupación y retirada de las fuerzas de ocupación turcas".

"Esto también contradice los acuerdos de salvaguardia y pondrá al Reino Unido y a todo el mundo occidental en una posición extremadamente complicada. Creo que no deberíamos discutir conjeturas e hipótesis difundidas por medios poco fiables", concluyó.