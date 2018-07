Un medio estadounidense reconoce la superioridad del armamento nuclear ruso

Cuando se trata de armas nucleares, no se puede negar que EEUU y Rusia siguen siendo los únicos contendientes pesados en el planeta. Un estudio del medio estadounidense SofRep calificó el armamento nuclear ruso de ser varias veces más potente que el de Estados Unidos. ¿Es tan grande la diferencia?

El experto Alex Hollings se encargó de comparar la potencia atómica de diferentes armas nucleares, incluidas las bombas Little Boy y Fat Man, soltadas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki.

Dichas bombas, utilizadas en el ataque de EEUU contra Japón en 1945, produjeron explosiones con una potencia de 15 y 21 kilotones respectivamente.

Desde entonces han pasado más de 70 años y la industria armamentística ha avanzado considerablemente.

Por lo tanto, al tratar del armamento moderno, el medio enumera armas mucho más potentes. Así, el misil estadunidense Trident tiene una potencia de 100 kilotones. Mientras tanto, la bomba norcoreana más potente es de 250 kilotones y el Minuteman estadounidense, de 475.

China, por su parte, posee un misil Dongfeng con una potencia de 1.000 kilotones. No obstante, la bomba termonuclear estadounidense más potente, B-53, supera al arma china con sus 9.000 kilotones.

A continuación, el columnista menciona el novedoso armamento ruso que sobrepasa los éxitos armamentísticos de otros países.

Por ejemplo, el misil balístico Sarmat tiene una impresionante potencia de 50.000 kilotones y el supertorpedo del submarino Status-6, 100.000 kilotones. Es decir, estas armas rusas son 5,5 y 11,1 veces más potentes que el equipo bélico de EEUU.

Fue en marzo de 2018 cuando el mandatario ruso, Vladímir Putin, presentó las nuevas armas durante su mensaje a la Asamblea Federal. Entonces el presidente anunció el desarrollo del arma invulnerable a los sistemas antimisiles y mostró las imágenes de pruebas del nuevo equipo militar, incluido el Sarmat.

El presidente también contó sobre los submarinos rusos no tripulados, capaces de destruir objetivos de diferentes tipos. Putin no precisó de qué proyecto se trataba, pero los medios consideraron que se podría referir al sistema Status-6.

Cabe destacar que en varias ocasiones el Kremlin precisó que el novedoso armamento ruso no está destinado para atacar a nadie, sino que sirve para garantizar la seguridad del país.

A este respecto, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, reafirmó que era erróneo ver el mensaje de Putin a la Asamblea Federal como una apuesta militarista, dado que la idea principal residía en la necesidad de un salto tecnológico.

"Reitero lo que ya dijo el presidente. Rusia no va a atacar a nadie, estas armas no amenazan a los que no tienen planes de atacar a nuestro país", explicó.