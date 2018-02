Destacan las capacidades de Rusia en caso de un conflicto con la OTAN

"Las capacidades de la artillería e infantería de Rusia superan a las de las unidades desplegables de la OTAN, mientras que la Alianza Atlántica posee una superioridad aérea", afirma la corporación RAND —un 'think tank' estadounidense que forma parte a las Fuerzas Armadas de EEUU—, citados en el informe titulado 'To the Brink — and Back?'.

RAND menciona la región báltica no por casualidad. Tanto los mismos Estados de la zona, como EEUU y los altos cargos de la OTAN han hablado en varias ocasiones de la supuesta 'amenaza rusa' para esta región. Sin embargo, el Kremlin y el Ministerio de Defensa de Rusia han rechazado estas acusaciones. Tanto los políticos como los especialistas en el tema indican que 'la amenaza rusa' se usa para aumentar los gastos militares de la Alianza, lo que es beneficioso para los países exportadores de armas.

Al mismo tiempo, el informe cita al Centro de Viena para el Desarme y la No Proliferación, el cual demuestra el grave impacto que podría tener la retirada de Rusia del Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Más Corto (INF, por sus siglas en inglés) como respuesta al emplazamiento de los sistemas antimisiles en Polonia y la República Checa por parte de EEUU.

"La proyección señala que los misiles rusos posiblemente puedan alcanzar las principales bases de la OTAN y las de EEUU, así como sus almacenes de armas en Europa", se señala en el documento.

Los autores del análisis subrayan que Moscú ha ampliado su influencia en la arena internacional en los últimos años. Entre los métodos se menciona la llamada 'injerencia rusa' en el proceso electoral en Francia y EEUU, también desmentida en varias ocasiones por el Kremlin.

Sin embargo, el informe admite que Siria puede ser el ejemplo más palpable de la creciente influencia internacional del país. Moscú pudo revertir el curso de la guerra en Siria con "recursos financieros y un contingente militar relativamente pequeños", señalan los autores. Rusia apoyó al presidente Bashar Asad, lo que le permitió reafirmar su fuerza y poder en Oriente Medio.

De acuerdo con el reporte, la intervención de Rusia en el conflicto en Siria ayudó a probar en combate sus sistemas de guerra electrónica, drones, armas y misiles de largo alcance.

El informe también analiza las relaciones entre Washington y Moscú. Mientras que la retórica del presidente estadounidense, Donald Trump, puede ser amistosa en cuanto a Rusia, una enorme parte del 'establishment' de EEUU ve a Moscú como su mayor adversario.

"Rusia desafía la potencia, la influencia y los intereses del país norteamericano, tratando de erosionar la seguridad y la prosperidad americana", sostiene la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU, citada en el informe.

No obstante, tal como lo declaró en la Conferencia de Seguridad de Múnich del año pasado el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, lo único que busca Moscú es un "nuevo orden mundial post-Occidente".

Como factor negativo a largo plazo para las posiciones de Rusia en la arena internacional, el informe indica las dificultades económicas y sociales, así como su política respecto a los países vecinos, una política que, según los autores, empuja a estos Estados hacia la OTAN.

El reporte de seguridad de Múnich de 2018 fue publicado el 8 de febrero en vísperas de la conferencia que tendrá lugar los días 16 y 18 de febrero.

La Conferencia de Seguridad de Múnich, financiada por el Gobierno alemán, es uno de los foros no formales más importantes en el mundo en el que se discuten los problemas políticos actuales relacionados con el mantenimiento del balance de fuerzas en las relaciones internacionales y la consolidación del orden democrático.