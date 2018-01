'Juegos de guerra': el Pentágono explica cómo prevé enfrentarse a Rusia y China

"Cualquier combate que llegue a producirse con China será en gran parte una contienda marítima o aérea. No obstante, eso no significa que el Ejército y el Cuerpo de Marines no participen en ella", dijo el general, citado por el portal Defense News.

Al mismo tiempo, el militar describió el escenario en el que se podría librar una guerra entre EEUU y Rusia, que según Selva, será en gran parte aérea o se librará en tierra.

© AP Photo/ Manuel Balce Ceneta Exjefe del Pentágono: "Necesitamos un plan de acción militar contra Rusia"

No obstante, las tropas terrestres dispondrán del apoyo de la Armada estadounidense, dado que estas unidades tendrán que atravesar el Atlántico para llegar a Rusia.

El general señaló que Rusia fue identificada en la Estrategia de Defensa Nacional como un "desafío global". Actualmente Selva está trabajando para trazar un plan de campaña global de EEUU durante una eventual guerra con Rusia y China.

En esta etapa, los principales desafíos para EEUU son las cuestiones relacionadas con el establecimiento del posible escenario de guerra y su financiación.

Recientemente, el Pentágono calificó a Rusia, China, Corea del Norte, Irán y el terrorismo como las principales amenazas para EEUU.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que China y Rusia están desafiando no solo los intereses económicos de EEUU, sino también sus valores.