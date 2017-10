Un caza ruso que deja mareado al enemigo

Poco exigente y extremadamente fiable

El objetivo principal de este avión es lograr la superioridad local en el cielo en un sector relativamente pequeño del frente. Las incursiones de largo alcance las realizan los Su-27 más pesados. El MiG-29 actúa en estrecha relación con el suelo: protege a la infantería y los vehículos blindados, cubre las instalaciones traseras y contrarresta el reconocimiento aéreo enemigo.

Los cazas ligeros, normalmente, se basan prácticamente en la línea de frente, a menudo en unos aeródromos poco "cómodos". Por lo tanto, el MiG-29 es un avión poco exigente y extremadamente fiable. Es el fusil de asalto Kalashnikov en el mundo de la aviación de combate, compara Kots.

Para despegar incluso de una pista muy 'sucia' sin que ningún objeto caiga en la entrada de aire, el avión dispone de unas 'branquias' a la izquierda y a la derecha de la cabina.

No es la única solución técnica particular del Fulcrum —designación del MiG-29 según la clasificación de la OTAN —. Especialmente para esta aeronave, se desarrolló un misil guiado aire-aire R-73, adoptado en 1983. Esta munición ultramaniobrable en versiones modernizadas sigue utilizándose por las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia y otros países. Se basa en el principio de 'dispara y olvida': el caza no necesita 'iluminar' el objetivo para misiles, sino que estos lo encuentran solos. Esto es muy importante en combate aéreo cercano, puesto que el piloto tiene más tiempo para la maniobra.

Asimismo, el MiG-29 es capaz de alcanzar una velocidad de 2.450 km/h y realizar acrobacias aéreas, incluyendo la 'campana' —vuelo estático vertical a velocidad cero—. En este momento, el avión se vuelve literalmente invisible para las defensas aéreas enemigas, explica Kots.

Actualmente, el MiG-29 sigue siendo uno de los aviones más masivos de su clase en el mundo. En total, se construyeron más de 1.600 aeronaves de este tipo que están en servicio en más de 25 países.

El nuevo MiG

La URSS y Rusia lanzaron unas dos docenas de versiones del MiG-29, incluyendo las de entrenamiento, las supermaniobrables, las navales y otras.

Las versiones modernas del caza llevan armas novedosas, equipo radioelectrónico e instalaciones de navegación y comunicación.

El último descendiente del famoso caza es el polivalente MiG-35S, presentado por primera vez en el Salón Aeroespacial MAKS-2017.

De hecho, se trata de una aeronave fundamentalmente nueva con un radar de barrido electrónico activo capaz de detectar hasta 30 objetivos aéreos a una distancia de hasta 200 kilómetros. Además cuenta con unos motores avanzados RD-33MK. El MiG-35S aumentó la carga de combate, la reserva de combustible, la vida del motor y redujo en 2,5 veces el costo de la hora de vuelo.

© Sputnik/ Ramil Sitdikov El caza MiG-35 entra en el programa armamentista de Rusia

"El coste de su mantenimiento es mucho más bajo que el de las versiones anteriores. Al mismo tiempo, el MiG-35 los supera en velocidad, maniobrabilidad y equipos radioelectrónicos de a bordo. Además, el nuevo caza cuenta con tecnología de sigilo. En particular, dispone de un revestimiento radioabsorbente del fuselaje que lo hace invisible para los radares", comentó Iliá Tarasenko, director general del consorcio ruso MiG.

La producción en serie de los MiG-35S comenzará en los próximos dos años. Anteriormente, el viceministro de Defensa de Rusia Yuri Borísov informó que durante este período las tropas recibirán alrededor de 30 aeronaves nuevas.