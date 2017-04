Los 'extravagantes' lanzamisiles rusos: la nueva obsesión de la prensa de EEUU

De acuerdo con el experto, los proyectiles de los sistemas de misiles rusos, que han sido utilizados por Moscú desde la época de Stalin, "vuelan hacia el blanco con un escalofriante aullido".

El primer misil soviético aire-aire no dirigido, el RS-132, fue diseñado en los tiempos de la URSS, en 1931, aunque, desafortunadamente, no tenía la suficiente precisión. Sin embargo, en 1938, los ingenieros soviéticos crearon un novedoso sistema de misiles BM-13 para el vehículo no blindado ZIS-6. Este lanzacohetes era capaz de lanzar 24 misiles explosivos M-13 de 132 milímetros a una distancia de hasta 8,7 kilómetros, además de realizar ataques masivos. No obstante, los BM-13 resultaron ser poco eficaces en la lucha contra blancos aislados, además, el proceso de recarga de esta arma duraba casi una hora.

Posteriormente, en la época de la Guerra Fría, la Unión Soviética se armó de los sistemas de artillería Grad, que consistían de 40 cañones de 122 milímetros cada uno, instalados en el camión Ural-375D. Estos lanzamisiles —también adquiridos por los países aliados de la URSS— resultaron ser más eficaces y precisos gracias a la singular forma de sus cañones, lo que causaba la rotación de los misiles volantes, asimismo, tenían un alcance de más de 20 kilómetros y municiones más novedosas y poderosas.

En la década de los 60, la URSS comenzó a desarrollar lanzamisiles múltiples incluso más impresionantes. Así, el sistema Uragan, diseñado para el camión ZIL-135, consiste de 16 cañones de 200 milímetros y tiene un alcance de más de 33 kilómetros. Esta poderosa arma no solo es compatible con los misiles tradicionales, sino también con los antitanques y antipersonal, así como con las ojivas termobáricas.

Otro lanzamisiles múltiple soviético, denominado Smerch, es capaz de lanzar 12 misiles de 300 milímetros de calibre a una distancia de más de 90 kilómetros. Además, puede lanzar drones.

El autor del artículo también subraya que Rusia tiene en su arsenal varios sistemas de fuego pesados TOS-1A, capaces de lanzar 24 misiles de 220 milímetros cada uno. Según Mizokami, esta arma puede "aniquilar toda la vida" a un radio de unos 300 metros con solo un golpe. En Rusia, los sistemas TOS, de hecho, reemplazaron los lanzafuegos, y son especialmente eficaces si se utilizan con municiones termobáricas.

"Cualquier país que entre en conflicto con Moscú o sus aliados, probablemente experimentará el efecto de los mortíferos sistemas de artillería rusos", concluyó.

