Las innovadoras armas hipersónicas, al servicio de la Defensa de Rusia

"Pronto dispondremos de unas armas hipersónicas que requieren del uso de materiales innovadores y sistemas de control que operan en un entorno completamente diferente: el plasma", declaró Borísov.

Según el militar, actualmente, el Ejército está a las puertas de una nueva revolución tecnológica, puesto que se están desarrollando unos sistemas de armas totalmente diferentes, basados en nuevos principios físicos.

​"Se van a imponer unos métodos distintos de control de tropas porque, actualmente, el que aprenda a detectar al enemigo más rápido, fijar el objetivo y destruirlo —y todo esto se hace en tiempo real—, de hecho, habrá ganado", explicó Borísov.