Despliegue de EEUU en Europa del Este tiene como fin "contener a Rusia"

Los motivos verdaderos del despliegue de la OTAN en Europa del Este

El experto, director del Observatorio de Rusia del Centro Argentino de Estudios Internacionales, aseguró en diálogo con Sputnik que "llama mucho la atención" que Estados Unidos envíe tropas a Europa del Este bajo la égida de la OTAN en este momento, "cuando está por terminar el mandato" de Barack Obama, a pesar de que los países de la región —especialmente los del Báltico— "han estado demandando" a la alianza una mayor presencia militar desde hace tiempo.

Para Galea, esta "demostración de fuerza" es "la forma que tiene Estados Unidos de hacer diplomacia". Responder en este momento al llamado de países como Estonia, Letonia y Lituania podría estar relacionado a las acusaciones de ciberataque hacia Rusia.

El analista indicó que la estrategia "alerta mucho" a los estudiosos de las relaciones internacionales y de la presencia de la OTAN en "una parte tan importante" que oficia de "colchón entre Europa y Rusia".

"El director de la OTAN [Jens] Stoltenberg dijo que era una operación defensiva, pero también tenemos que tener en cuenta que un despliegue de tantas unidades no tiene precedentes desde el fin de la Guerra Fría, más o menos en total son 4.500 [efectivos]. Aunque dicen que no tienen un enemigo en común o que no apunta a ningún país en común, claramente la idea es contener a Rusia", valoró el analista.

Aunque desde la OTAN se afirme que "es un movimiento programado" y "que están cumpliendo con una operación de rutina", hay elementos que derriban este argumento. Galea apuntó que "se han escuchado algunas declaraciones" de altos mandos militares de Estados Unidos en la OTAN sobre la necesidad de aumentar la presencia en la región tras la reincorporación de Crimea a la Federación Rusa.

"No es lo mismo si hubieran hecho esto hace dos o tres años a que lo hagan directamente ahora", indicó el estudioso en Relaciones Internacionales.

Por otra parte, la posición de Alemania "es una pata fundamental", ya que ese país "ha enviado tropas junto con Gran Bretaña" a la región. Sin embargo, los opositores de la administración de la canciller Angela Merkel "están en desacuerdo" con el despliegue militar a pocos meses de las elecciones federales y del final de su mandato.

La posible llegada de la oposición alemana al Gobierno, así como la inminente asunción de Donald Trump —quien manifestó su "desacuerdo" aunque dijo que su país "va a responder a los compromisos asumidos— puede llevar a que el aumento de presencia militar en la zona "sea algo temporal".

"Puede ser la última política exterior antes de irse de Obama pero no creo que se sostenga en el tiempo. Lo que necesita europa es descomprimir la relación con Rusia y esto aumenta mucho más la tensión", expresó el analista.

Ya que "tanto Trump como la izquierda alemana" quieren "empezar a tener unas relaciones un poco más maduras con Rusia", es preciso buscar una solución "que no sea por la fuerza, porque si no evidentemente la escalada bélica va a continuar".

"Esto no creo que madure. No creo que lleve a otro escenario de conflicto ni a una escala mayor. Creo que Putin va a ser muy inteligente. Probablemente tome alguna medida para no mostrarse débil, pero no debería tener una escalada militar", concluyó.