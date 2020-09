El Festival de San Sebastián desplegará la alfombra roja entre medidas de seguridad

"Como tantos otros eventos en 2020, el Festival de San Sebastián no podrá celebrarse en las mismas condiciones que en los años anteriores", señala la organización en un comunicado.

De acuerdo con los organizadores, las prioridades para el festival serán, por este orden, "crear un espacio seguro" y "proponer una experiencia cinematográfica lo más agradable posible".

En este contexto, se procederá a una reducción de aforo de entre el 40 y el 60% en los distintos auditorios y salas de proyecciones, una restricción que también se aplicará a otras actividades del festival como conferencias de prensa o sesiones fotográficas.

También se acometerá una disminución del número de proyecciones (159 pases menos que en 2019, un 23% menos) y del número de películas (65 menos que en 2019, un 31%) con el objetivo de "permitir accesos más ordenados y ganar tiempo para el desalojo".

Las salas de cine, además, serán desinfectadas entre sesiones, guardándose un intervalo de 90 minutos entre cada proyección.

Otra de las novedades es que se suspenderán los eventos sociales, por lo que en esta edición no habrá fiestas de inauguración o clausura y tampoco cócteles.

La alfombra roja se mantendrá, pero no habrá público por lo que "este año no se podrán repetir las imágenes de cinéfilos pidiendo autógrafos a su llegada".

"En esta edición, estos espacios estarán restringidos al uso profesional, con reporteros gráficos que se ubicarán a lo largo de los recorridos respetando la distancia social", señala la organización.

Además del listado de medidas de seguridad —en la que todavía faltan muchas por enumerar, como la habilitación de programación online— el festival anunció que el cineasta Luca Guadagnino será el presidente del jurado de la sección oficial.

El italiano, director de Call Me by Your Name, con la que ganó el Oscar al Mejor Guion Adaptado y fue nominada a Mejor Película, encabezará al grupo de especialistas encargado de elegir al sucesor de Pacificado, el filme brasileño que se alzó con la Concha de Oro en 2019.