Escenógrafos mexicanos ofrecen sus servicios a hospitales y clínicas

Hay artistas que, por ejemplo, comenzaron a valerse de redes sociales como Facebook Live para transmitir lecturas dramáticas. A partir de estas iniciativas, la Secretaría de Cultura de México lanzó la plataforma online "Contigo en la distancia", para apoyar con 20.000 pesos (840 dólares) a creadores que presenten propuestas artísticas para estos medios.

Por su parte, algunas vestuaristas elaboran cubrebocas con los retazos de las telas que tienen a la mano ante la escasez en las farmacias de la capital mexicana. Sin embargo, en todas estas iniciativas los escenógrafos han quedado de lado. Los talleres de este grupo se encuentran sin trabajo, y tampoco hay visos de algún plan gubernamental que ayude a solventar este problema.

Con ese motivo, Sergio Villegas, escenógrafo de formación y presidente de la Academia Metropolitana de Teatro de la Ciudad de México, compartió un vídeo por redes sociales para impulsar una iniciativa que apoye "desde donde se pueda" a estos trabajadores.

En entrevista con Sputnik, Villegas destaca que en Ciudad de México hay 10 talleres escenográficos, los cuales son parte de la cadena productiva que se ha visto afectada por el cierre de teatros.

"Hay programas gubernamentales dedicados a apoyar a las actividades creativas, así como estímulos que están pensados en primera instancia en los creadores. Pero nadie está pensando en el resto de las cadenas productivas, como el personal que limpia los teatros, técnicos, quienes operan la dulcería o el valet parking. Todos esos empleos también están en la raya con el cierre de los teatros", comentó.

Como resultado de la iniciativa, el presidente de la Academia Metropolitana de Teatro también resaltó que ha tenido acercamientos con representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como la Secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto, para conseguir que los talleres de escenografía tengan pedidos durante los días de contingencia sanitaria.

"La iniciativa está teniendo buena respuesta, se está replicando mucho en redes sociales. Hemos recibido muchos mensajes de particulares en todo México que se ofrecen a contratar a los carpinteros escenógrafos para que fabriquen muebles en su hogar. Pero nosotros queremos enfocarnos al tema médico, así como en hospitales de Ciudad de México", destacó Villegas en entrevista con Sputnik.

El presidente de la Academia relató que los teatros llevan casi un mes cerrados, "porque los productores decidieron adelantar las medidas preventivas".

"Es mucho tiempo sin trabajo para los talleres de escenografía. He trabajado con estos talleres toda mi vida, conozco a su personal, y por eso les propuse construir cosas para hospitales, con el objeto de ayudar a la generación de insumos para enfrentar esta contingencia", explicó de dónde surgió la iniciativa.

En el vídeo compartido en redes sociales, Villegas menciona que los escenógrafos pueden ayudar en la fabricación de muebles, repisas, camas, camillas, bandas transportadoras y diversas estructuras, los cuales pueden cumplir con las especificaciones que requieran los hospitales durante la crisis sanitaria por el coronavirus.

"Podemos hacer muchas cosas, por eso queremos enfocarnos en esta área. Aunque hay otras que no podemos fabricar, en este momento no podemos esperar a que lleguen órdenes de inmobiliario de fuera, por eso, aunque no es ideal que nosotros fabriquemos algunas cosas, queremos participar y apoyar en lo que las autoridades de salud nos permitan", dijo Villegas.

Como vía de contacto con los talleres, el presidente de la Academia Metropolitana de Teatro puso a disposición el correo electrónico realizadores@premiosmetropolitanos.com.

"Hasta que podamos volver a hacer escenografía, es probable que dejemos de ayudar en la fabricación de muebles. Ojalá que también haya inversión pública y privada que ayude a que los talleres vuelvan a dedicarse exclusivamente a la escenografía. Pero esperamos que estos lazos que se forman ahora se mantengan a futuro, para que podamos volver a dedicarnos al teatro", finalizó.