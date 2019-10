La 'reina de la ciencia ficción' Sigourney Weaver cumple 70 años

A lo largo de su prolífica carrera cinematográfica, la neoyorquina trabajó con directores como Ridley Scott y James Cameron, entre otros, fue nominada al Oscar a la mejor actriz tres veces y ganó dos Globos de Oro por sus actuaciones en Gorilas en la niebla y Armas de mujer —Working girl—.

Con motivo del cumpleaños de Weaver, Sputnik te presenta algunos de los mitos y verdades sobre la extravagante actriz.

Su verdadero nombre no es Sigourney: ¡verdad!

Nacida en 1949 en el barrio neoyorquino de Manhattan como Susan Alexandra Weaver, en 1963 optó por cambiar su nombre por el de Sigourney en honor a un personaje de la novela El gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald.

"Fue un acto de desesperación, porque no me gustaba que me llamaran Susie. Ahora soy Siggy, así que no importa", reveló en una de las entrevistas.

La madre de Weaver, la actriz británica Elizabeth Inglis, colaboró con leyendas como Bette Davis y Alfred Hitchcock. Sin embargo, sacrificó su carrera para cuidar de sus hijos.

A su vez, el padre de Weaver, Pat, fue un ejecutivo de publicidad de radio y hasta encabezó la cadena NBC en la década de los 50.

Mide 1,90 metros: ¡mito!

Sigourney Weaver mide ni más ni menos que 1,82 metros, algo que la convierte en una de las estrellas más altas de Hollywood.

Según confesó la propia actriz, la mayoría de los actores y directores "son bastante pequeños, así que cuando entro en una habitación me miran como si fuera una pieza de museo".

Interpretar a Ripley era el sueño de toda su vida: ¡mito!

La actriz, que tenía 29 años cuando consiguió el papel de la teniente Ripley en la mítica película de Ridley Scott Alien, que la convirtió en un ícono feminista, no estaba muy interesada en la ciencia ficción, así que optó por agregar un poco de Shakespeare a su actuación.

"Simplemente hice como si estuviera interpretando a Enrique V todo el tiempo. Pensé: 'Como mujer, nunca podré conseguir el papel de Enrique V, así que este es mi Enrique V'", reveló en una entrevista con Vulture.

Dio a luz a los 40 años: ¡verdad!

La única hija de Sigourney y su esposo —con quien se casó a los 34 años—, Charlotte Simpson, nació en abril de 1990.

Según reveló la intérprete en una entrevista, le hubiera gustado tener más hijos, pero no se arrepiente de nada, porque se siente afortunada de tener una hija como Charlotte, a la que califica como la cosa más importante de su vida.

Es una defensora de los animales: ¡verdad!

Tras el rodaje de Gorilas en la niebla (1988), en la que interpretó a la zoóloga Dian Fossey, que viajó a África para estudiar a los gorilas de montaña —una especie en peligro de extinción—, Weaver se enamoró de estos animales.

Inspirada por la historia de Fossey, Weaver se unió a la fundación The Dian Fossey Gorilla Fund, de la que hoy es presidenta honoraria. En 2006, la actriz participó en el documental de la BBC Gorillas Revisited with Sigourney Weaver.

