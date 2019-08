120 años de Alfred Hitchcock: las mejores anécdotas del 'maestro del suspense'

Con motivo del 120 aniversario del nacimiento del 'maestro del suspense', Sputnik te ofrece algunos de los hechos más interesantes e impresionantes sobre el destacado director británico.

Fue director de la primera película sonora de la historia del cine británico

El filme Blackmail (Chantaje, en español), dirigido por Hitchcock en 1929, no solo fue el primer éxito del director, sino también la segunda película sonora de la historia, por detrás de la estadounidense The Jazz Singer, estrenada en 1927.

Pese a que en principio era una película muda, fue sonorizada gracias al equipamiento de audio importado de EEUU.

Apareció en la mayoría de sus obras

El extravagante director no se cortó a la hora de hacer cameos en 39 de sus 53 películas. En sus obras, Hitchcock aparece caminando por las calles, sentado en los autobuses y trenes o escondido en una multitud.

Asimismo, en la película Náufragos (1944), se puede ver al maestro del suspense en un anuncio de píldoras adelgazantes publicado en un periódico.

La única hija de Hitchcock, Patricia, también apareció en varias películas de su padre, como Psicosis o Extraños en un tren.

También tenía fobias

Según confesó el director en una entrevista, tenía miedo a sus propias obras, porque le parecían demasiado "escalofriantes". "No sé cómo la gente soporta ver mis películas", admitió.

Además, reveló que tenía miedo a los… huevos de gallina.

"Esa cosa blanca redonda sin agujeros, y después lo rompes, adentro hay una cosa amarilla, redonda, sin agujeros…. ¡Brr! ¿Has visto algo más asqueroso que la yema rompiéndose y escupiendo su líquido amarillo? La sangre es alegre, es roja. Pero la yema es amarilla y asquerosa. Nunca la he probado", declaró el director.

El legendario cineasta también tenía miedo a los policías. El hecho es que su padre, William, una vez le envió a una comisaría de policía como forma de castigo.

Según reveló Hitchcock, "cuando tenía cinco o seis años, hice algo que mi padre consideró que merecía un castigo. Me envió a la comisaría de policía con una nota. El agente de servicio la leyó y me encerró en una celda durante cinco minutos, y me dijo: 'Esto es lo que les pasa a los niños traviesos".

Tenía un sentido del humor negro

Hitchcock era famoso por hacer pranks raras y crueles a sus colegas de Hollywood. Por ejemplo, una vez envió 400 arenques ahumados a una celebridad de Hollywood.

Asimismo, solía adivinar a qué tenían miedos sus empleados y colegas —como ratones, arañas o insectos— y los entregaba cajas llenas de estas criaturas. A veces, los soltaba en pleno set.

Intentó comprar todas las copias de la novela Psicosis

Al dirigir su película más famosa, Psicosis, el cineasta estaba obsesionado con la idea de que nadie debía descubrir el final del libro en el que se basó la cinta: la novela del mismo nombre escrita por el estadounidense Robert Bloch.

Así que intentó comprar todas las copias disponibles del libro para preservar el secretismo.

El caballero las prefería rubias

Las actrices rubias, como Grace Kelly, Joan Fontaine, Janet Leigh, Ingrid Bergman o Tippi Hedren protagonizaron las películas más icónicas del director británico. Pero, ¿por qué estaba obsesionado por las rubias, o nórdicas, como él las llamaba?

Según reveló el propio Hitchcock, las mujeres de cabello rubio "son las mejores víctimas. Son como nieve virgen que muestra las huellas de sangre".

Aquí puedes ver todos los clásicos de Hitchcock en un corto animado de dos minutos: