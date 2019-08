El cine hispanoamericano florece en el Festival de Londres

"La selección ha sido una tarea dura porque el nivel es muy alto este año; hay mucha variedad y buenas películas de países como Guatemala o Colombia, que apenas habían tenido presencia en Londres", señala Delgado, autora y directora de Investigación en la londinense The Royal Central School of Speech and Drama (Real Facultad Central de Drama y Lenguaje).

Experta en cine y teatro, Delgado menciona "", del guionista y realizador guatemalteco Jayro Bustamente, que compite por el galardón oficial en esta edición, la número 63 del popular festival internacional.

También ha entrado en la misma selección de los diez mejores filmes del festival, la co-producción colombiana "Monos", el thriller de Alejandro Landes sobre niños soldados.

"México, Brasil y Argentina siempre han destacado cinematográficamente, pero hemos visto este año trabajos interesantes de Uruguay, Colombia, Chile…", explica por teléfono desde Noruega, donde asiste a un congreso.

Asimismo, relaciona esta eclosión artística con una combinación de factores, desde cineastas formados en el extranjero, la tecnología digital como herramienta asequible de producción y distribución mundial o la apuesta institucional en el cine como plataforma para dar a conocer un país o una cultura al exterior.

"El cine es poder, el cine vende", exclama la académica británica de herencia española.

Para Delgado, el llamado séptimo arte es "muy democrático" en tanto que se puede rodar un filme con el teléfono móvil y los "realizadores saben cómo hacerlo llegar" hasta las tabletas u otros aparatos electrónicos del público.

Este 29 de agosto se perdió la presentación a los medios de la programación del certamen londinense , con 229 largometrajes -incluidos 41 documentales- y 118 cortos de 78 países.

El 40% de las películas las dirige una mujer, según resaltó la directora artística, Tricia Tuttel.

"Londres no es un festival de categoría A, nunca ha pretendido serlo, pero quiere ofrecer al público lo mejor del año, filmes que posiblemente no tendrán la oportunidad de ver en las salas comerciales", explica Delgado, quien no duda que España ha tenido una producción "potente", con "películas de calidad, de las que podríamos haber seleccionado cinco o seis más de las incluidas en el programa".

Entre los nuevos talentos destaca a Belén Funes, "realizadora con una visión muy particular e innovadora", cuya opera prima, "La hija de un ladrón", se proyecta en Londres dentro de la serie "Viajes".

La clave de 2019 a nivel general es, para Delgado, la "variedad temática y un juego con los géneros muy imaginativo", ya sea en películas de corte político, revisando historias olvidadas y desconocidas, o sobre la relación con la naturaleza, la ecología o con países en vías de desarrollo.