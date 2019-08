Desfile de los Silleteros, el concurso más antiguo y vistoso de Colombia (fotos)

View this post on Instagram

DÉJENME LES CUENTO SOBRE LOS SILLETEROS 👩🏻‍🏫. En épocas de esclavitud, los campesinos cargaban una estructura hecha a palos, a manera de silla-mochila. Esto para poder transportar a los ricos en sus espaldas 😱. Con el tiempo el uso fue variando para cargar a enfermos, embarazadas, viejitos... y uno que otro rico flojo también 😒. Cuando esto para 🙌🏼🙌🏼🙌🏼 empiezan a darle otro uso a las sillas, y las llenan de flores 💐😍 volviendo así algo esclavizante en algo bello y digno de la región. Ahora con mucho orgullo los silleteros preparan sus flores para presentarse (con mochilas muuuuuucho más grandes que las que traigo puesta) en la feria de la flores que se lleva cada año en Medellín. Ya habían escuchado de esto❓. . Nótese mi felicidad de poder portar el traje típico de silletera 😍😍😍que es hermoso! Y posar a lado de Carolina. . Gracias @swissandina por estos tours vivenciales que me fascinan. . 📸 @cocotripsok @cocomaggio. . #LoMejorDeColombia @colombia.travel @marcapaiscolombia. . . . . #silleteros #medellincolombia #medellintravel #medellinantioquia #colombia #colombia🇨🇴 #colombia_folklore #colombia_greatshots #colombiatravel #loves_colombia #idcolombia #travelcolombia #colombiaespasion