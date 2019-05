Tarantino vs Almodóvar: por qué el festival de Cannes causa tanto revuelo

Este año el que es considerado como uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo se caracteriza por la rivalidad entre dos titanes del séptimo arte, el español Pedro Almodóvar y el estadounidense Quentin Tarantino.

Según Friedlander, la mejor película de este festival es 'Dolor y gloria' de Pedro Almodóvar y es la que va a ganar el concurso.

"No obstante, el festival siempre tiene sorpresas y puede ocurrir que la opinión del jurado no coincida con la de la mayoría de los críticos", señaló en una entrevista con Sputnik.

Al mismo tiempo, es la primera vez que el aclamado director estadounidense Quentin Tarantino participa en el festival en los últimos 25 años. Fue en 1970 cuando se llevó la Palma de oro con la legendaria 'Pulp Fiction' ('Tiempos violentos') y ha vuelto para tratar de repetir su éxito.

Al director no le resultaba montar 'Once Upon a Time in Hollywood' a tiempo para participar en el concurso, pero en vísperas del evento declaró que lo había manejado. Esta fue la señal para todos los que dudaban sobre si merecía la pena visitar el festival: se apresuraron a comprar pasajes.

Sin embargo, Friedlander no cree que haya una alta probabilidad de que 'Once Upon a Time in Hollywood' gane la Palma de oro, aunque sea "excelente".

"Algún premio le van a dar, estoy casi seguro, porque la presencia de Tarantino, de Brad Pitt, Leonardo Di Caprio y otros actores [de 'Once Upon a Time in Hollywood'] ha sido el gran glamour del festival", opinó el crítico.

El festival, que tiene lugar en la lujosa región de la Riviera francesa y en el que se dan cita estrellas reconocidas del cine, actores alternativos y talentos emergentes, este año ha atraído la atención de todo el mundo gracias a la presencia de Pitt y Di Caprio en la alfombra roja. Sus colegas en el filme de Tarantino son Margot Robbie, Al Pacino y Tim Roth, entre otros.

Asimismo, el experto destacó algunas otras películas que merecen atención. Entre ellas, 'El traidor' de Marco Bellocchio sobre la mafia siciliana, que podría obtener algún premio.

Para la mejor actriz del festival sugirió cuatro posibles candidatas: Léa Seydoux y Sara Forestier de la película '¡Oh Mercy!' y, por otro lado, Adèle Haenel y Noémie Merlant de 'Retrato de una dama en llamas'.

Este año, dos cintas rusas participan en el festival, ambas en la categoría Un Certain Regard (Una vista particular): 'Dilda' (Una persona muy alta, coloquial) y 'Una vez en Trubchevsk'. Friedlander recomendó la segunda más que la primera, que no le dejó una muy buena impresión.

El 72º Festival de Cannes se celebra en la Riviera francesa del 14 al 25 de mayo. Un total de 21 películas —la mitad de ellas europeas— compiten por el principal premio del festival. El jurado lo encabeza el famoso director mexicano Alejandro González Iñárritu.

Iñárritu es un director, guionista, productor, locutor y compositor mexicano, ganador de cinco premios Óscar. Es uno de los cineastas activos más reconocidos. En su currículo figuran cintas emblemáticas como 'Amores perros', '21 Gramos', 'Babel', 'Biutiful' y 'Birdman'.

Llegó a ser el segundo latinoamericano para presidir el jurado del prestigioso festival después del guatemalteco Miguel Ángel Asturias que ya encabezó el jurado en 1970.