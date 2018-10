Campo Minado: la obra de teatro sobre Malvinas que unió a veteranos británicos y argentinos (fotos)

"La Guerra de Malvinas duró 74 días, del 2 de abril al 14 de junio de 1982. Los ensayos de esta obra duraron un poco más". Con estas palabras arranca Campo Minado, la obra de teatro dirigida por la argentina Lola Arias, quien de dirigir teatro y cine es escritora. Sus textos fueron traducidos a más de siete idiomas y se presentaron en festivales en todo el mundo.

Sus obras transitan la frontera entre la ficción y lo real. Campo Minado, cuya preparación comenzó en octubre de 2015 y se estrenó en mayo de 2016, reúne a seis veteranos argentinos e ingleses de la Guerra de Malvinas para explorar lo que el conflicto dejó en sus vidas 34 años más tarde. Hoy, tras 100 funciones en más de 10 países diferentes, se prepara para realizar su primera exhibición en Japón a fines de octubre.

"Nadie hace un personaje porque cada uno cuenta su propia experiencia, todos somos nosotros mismos en primera persona hablando de lo que nos pasó tanto antes de entrar a la colimba [servicio militar obligatorio en Argentina hasta 1995] o al ejército, en el caso de los ingleses, algunos de los episodios de lo que nos tocó vivir durante la guerra y también de la posguerra, de cómo fue volver a la vida civil", contó a Sputnik Gabriel Sagastume, veterano y actor de la obra.

Campo Minado está protagonizada por tres excombatientes argentinos y tres británicos, que participan en una puesta en escena multimedia a través de proyecciones, música en vivo y como personajes secundarios en las historias personales que va narrando cada integrante.

"Me tocó hacer la colimba [servicio militar obligatorio] en 1981 hasta marzo de 1982. El 2 de abril fue la recuperación de las Islas y el 9 me llegó una notificación para que me presente a reincorporarme. El 13 nos mandaron a Malvinas y no sabíamos a dónde íbamos, tampoco les avisaron a nuestras familias. Nunca creí que la guerra se iba a desarrollar, pensaba que iba a haber algún arreglo pacífico. De golpe nos encontramos con los bombardeos, después el desembarco y finamente los combates. Cada minuto era una sorpresa", narró Sagastume.

Gabriel tenía 20 años cuando le tocó ser parte del conflicto y se presenta a sí mismo como un soldado mediocre, que nunca quiso formar parte del Ejército. Pasó la mayor parte del tiempo metido en una trinchera con otros tres soldados donde había una ametralladora y cuando volvió al continente tuvo que permanecer unos días en el hospital por las secuelas que el frío dejaron en sus piernas. Se formó como abogado, hizo carrera como fiscal y hoy está retirado.

Cuenta que, a diferencia de otros excombatientes, nunca tuvo un sentimiento anti británico, por lo que el encuentro con sus antiguos enemigos no le resultó tan chocante. "Casi enseguida empezamos a notar que teníamos puntos en común, sin perjuicio del idioma, de la preparación y de la cultura. Habíamos compartido situaciones y sensaciones muy parecidas de un lado y del otro, les pasaron las mismas cosas que a nosotros: también tuvieron miedo al bombardeo, a morir, a matar y también tuvieron amigos muertos", sostiene.

Según puede leerse en el sitio web de la directora, "el proyecto confronta distintas visiones de la guerra, juntando a viejos enemigos para contar una misma historia. Indaga las marcas que deja la guerra, la relación entre experiencia y ficción, las mil formas de representación de la memoria".

"La obra ayuda a abrir un poco la cabeza y ver que del otro lado hay personas. Cuando le ponés cara, nombre y apellido, una voz y una historia atrás a algo que es imaginario´, se caen muchas ideas falsas. Nos pasó con muchos compañeros nuestros que decían 'a estos tipos no los puedo ni ver' y terminaron diciendo 'me dejó pensando' y queriéndose sacar una foto. Eso es lo mejor que tiene, que puede mostrarte un punto de vista que por ahí no tenías en cuenta", reflexionó Sagastume.