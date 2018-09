Uruguayo premiado en Moscú: los rusos y los latinoamericanos no somos tan diferentes

MONTEVIDEO (Sputnik) — Los rusos y los latinoamericanos no somos tan diferentes como muchos piensan, dijo a Sputnik el actor, director y pedagogo teatral uruguayo Raúl Rodríguez Da Silva, quien se convirtió en el primero de esta región que es miembro de la Asociación de Escritores en Rusia.

"Los rusos y los latinoamericanos no somos tan diferentes como muchos piensan; tenemos muchísimo en común, principalmente en el comportamiento emocional, relacionado con eso que tenemos los latinoamericanos de emocionarnos y de vivir todo con intensidad, en Rusia también ocurre", declaró el artista.

Rodríguez sostuvo que siempre ha pensado que los estereotipos sobre los rusos, transmitidos a través del cine y de la televisión, pretendían alejar a las personas en base a una mentira, porque "si uno se gana una amistad en Rusia, es para siempre".

"La gente que vino por el Mundial (de Fútbol) se encontró con una sorpresa: cuando vinieron aquí se les cayeron todos los estereotipos; se encontraron con gente extremadamente amable, gentil y dispuesta a ayudar en cualquier circunstancia", agregó.

En lo estrictamente artístico, los latinoamericanos tienen una "cercanía extraordinaria" pues "el sistema de formación teatral ruso es el más importante del mundo", opinó.

El artista dijo que vivió el martes como un día "muy importante" y "feliz", pues recibió el certificado de miembro en la Asociación de Escritores en Rusia.

Cuando la asociación tomó la decisión de hacerlo miembro, creyó que "debía ser una equivocación" y expresó que su relación con Rusia consiste en un "proceso muy largo", que lleva más de 20 años, de trabajo continuo en el estrechamiento de lazos culturales y teatrales.

Rodríguez trabajó desde sus inicios en el teatro ruso y se ocupó de promover en Latinoamérica la obra de Konstantín Stanislavski y de Fiódor Dostoievski.

La cultura salvará al mundo

Ante la pregunta de si la política podría salvar al mundo, Rodríguez afirmó que la cultura es la que podría hacerlo.

"Yo me afilio a la posición de Dostoievski, quien dijo que solo la belleza salvará el mundo", dijo.

Rodríguez añadió que "si bien soy un hombre político y siempre he luchado para que a través de la política se produzcan cambios, creo que si estos no están acompañados por el arte o por la cultura, lamentablemente no tendrán cabida", agregó.

Añadió que no se siente "totalmente alejado" de la política, sino que está apartado de la tradicional, donde "hay muchísima gente que está en un cargo y que ya está pensando cómo puede llegar a otro".

Sin teatro popular

"El teatro regional lamentablemente no está generando conciencia en el pueblo latinoamericano, ya que solo está dirigido a la capa dominante de la sociedad. Es claro que el que puede cambiar esta situación es el teatro ruso, su importancia para la cultura latina es clave", declaró el artista.

En su opinión, el teatro popular se perdió en América Latina porque los gobiernos han impulsado formas estéticas que no contribuyen a la conciencia del pueblo.

Sí lo hizo el teatro latinoamericano y uruguayo de la década del 70, que fue "perseguido al punto tal que exiliaron y mataron a muchos artistas", dijo.

Ese teatro es "el espejo que tenemos que mirarnos", ya que jugó un rol central y "los poderosos le tienen miedo, no lo apoyan y tratan de hacerlo superficial", sostuvo.

Raúl Rodríguez Da Silva fue miembro de la guerrilla uruguaya Movimiento de Liberación Nacional —Tupamaros en la década del 60, fue apresado en 1975 y pasó 10 años en la cárcel.

Más tarde se alejó de ese grupo político y en 2009 fue candidato a la presidencia por el izquierdista partido Asamblea Popular, para poco después retirarse de la política.