El cineasta Emir Kusturica presenta en Venecia un documental sobre José Mujica

La película 'El Pepe, una vida suprema' cuenta la historia de José Mujica o El Pepe, expresidente de Uruguay que gobernó el país latinoamericano entre 2010 y 2015.

Durante su presidencia, Mujica, conocido por su estilo de vida modesto, donó la mayor parte de su salario a la caridad.

"El primer impulso para hacer esta película lo sentí en Francia cuando estaba de gira con mi grupo y me enviaron un mensaje de que hay un presidente en Uruguay que conduce un tractor, no sabía nada de él, pero me di cuenta de que este era mi hombre", dijo Kusturica a los periodistas.

Destacó que estaba interesado en el carácter y la personalidad de Mujica.

"Estoy buscando una sociedad justa en el mundo y creo que, como muchas personas, entendí gracias a Mujica que el presidente puede ser una fuente de inspiración para su pueblo, Europa no tiene nada como eso, porque si fuiste elegido por la mayoría, no puedes vivir como una minoría ", enfatizó el cineasta serbio.

Agregó que "ahora conocemos a un hombre que dio el 70% de su salario a la mitad de la población pobre de Uruguay y redujo así el nivel de pobreza del 25 al 9%".

Kusturica señaló que Mujica es un raro ejemplo de un hombre que decidió crear un país socialista en medio de la crisis de socialismo a la que se enfrentó el mundo tras la caída de la antigua Unión Soviética.

