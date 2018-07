'La Stephen King rusa', mejor escritora de ciencia ficción de Europa

Starobinets, de 39 años, es conocida por sus obras distópicas y metafísicas, así como por sus libros infantiles. Los críticos literarios la bautizaron como 'la Stephen King rusa' y 'la reina del terror ruso'.

Según declaró a Sputnik la propia escritora, "nadie me informó de que había sido galardonada. Claro que eso me hizo feliz y, pese a que no creo que este galardón va a ser una nueva etapa, estoy segura de que va a estimular el interés del público, tanto en Occidente, como en mi país natal".

