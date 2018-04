Marx ilustrado: cómo explicar a un niño qué es la plusvalía y no morir en el intento

A primera vista, parece difícil creer que una obra de varios volúmenes, llena de conceptos abstractos y complejos sobre el funcionamiento de la sociedad pueda ser asimilada por niños de entre seis y 12 años. Pero Joan Riera, autor de 'El Capital para niños' y cree lo contrario.

"Yo soy muy optimista y creo mucho en los niños. Los podemos acercar a conceptos complejos. Si utilizamos su lenguaje, son capaces de entender ideas verdaderamente difíciles", aseguró el escritor y responsable de la casa editorial 'La Lluvia' en diálogo con Sputnik.

© Foto : Liliana Fortuny, cortesía de Joan Riera Una de las ilustraciones de El Capital para niños, de Liliana Fortuny y Joan Riera

Cansado de ver en los anaqueles de la sección infantil "las mismas historias de siempre" o libros que tratan de "tontos" a los más pequeños, decidió escribir en catalán el guión de esta obra, que al momento ha sido traducida al castellano, el portugués y el galés.

"Tengo mucha confianza en los chavales, pueden entender lo que es la plusvalía y lo que es el derecho a huelga —algo muy complejo, pero también muy actual y vigente— si se lo cuentas en su lenguaje", afirmó el autor.

Los seis volúmenes de la traducción más corriente en Barcelona fueron condensadas en 32 páginas ilustradas a todo color por Liliana Fortuny, quien "ha hecho un gran trabajo con unas ilustraciones que conectan con los chavales y con la historia y con el personaje".

"Hay dos protagonistas: uno se llama Federico y la otra se llama Rosa, en honor a Federico Engels y Rosa Luxemburgo. Aquí son trabajadores de una fábrica. Simple y llanamente Federico se da cuenta de que le pagan mucho menos que el beneficio que saca el empresario de su trabajo", adelantó Riera.

Junto a Rosa, que trabaja en el área contable de la empresa, "empiezan a hacer números y descubren lo que es la plusvalía". Es así que montan una huelga. Este periplo lo escuchan unos niños de boca del abuelo Carlos, un personaje con un parecido no casual con Marx.

¿Por qué es importante recuperar el legado del filósofo alemán a 200 años de su nacimiento y a 150 de la publicación de 'El Capital'? Según Riera, que se considera "profundamente" socialista, en el contexto actual es necesario interpretar de una manera distinta las ideas del pensador.

"En el siglo XX no se interpretó bien a Marx. Hay una frase que corre por ahí que dice que Marx hoy no sería marxista. Creo que esto es un poco verdad. Marx da un mensaje de igualdad pero también de libertad, de paz. Esto no lo vivimos en la historia del siglo XX y yo creo que Marx sigue siendo una inspiración para la igualdad entre hombres y mujeres y en consecuencia para conseguir la felicidad de la humanidad", opinó.

El libro ha tenido buena acogida no solo en España, sino también en Reino Unido, Uruguay o Brasil. Sin embargo, en este último país, la editora del libro recibió "críticas contundentes" e insultos de parte de sectores conservadores.

Ivana Jinkings, responsable de Boitempo, el sello editorial brasileño que lanzó esta obra y que produjo en 2011 una nueva traducción al portugués de 'El Capital', fue tratada en redes sociales de "asquerosa" y otras acusaciones más soeces. Pero en España, Riera no encontró "ninguna crítica negativa que sea digna de mención", sino todo lo contrario, "tanto del público catalán como del español".

Como ejemplo de la buena recepción del libro, Riera puso el ejemplo de un sindicalista que le dijo: "Oye, este libro es fantástico porque ahora le he podido contar a mi hija con total claridad de qué trabaja su padre".

El libro pudo ser lanzado en parte por apoyos de la Generalitat de Cataluña, no por su contenido ni por estar dirigido al público infantil sino por estar escrito en catalán. En esa comunidad autónoma hay políticas de apoyo a la producción literaria en ese idioma. Y si bien el autor considera que su tierra de origen tiene "una dilatada tradición republicana y de izquierdas", prefiere mirar hacia adelante y no hacia atrás.

"Me gusta trabajar y pensar más en clave de futuro, en las nuevas generaciones, en una nueva reinterpretación de Marx, del republicanismo, de las ideas de izquierdas, que podamos educar a nuestros hijos con más libertad que nosotros y nuestros padres", concluyó.