Muere a los 86 años el director de cine Milos Forman

"Su partida fue tranquila, estuvo rodeado todo el tiempo por su familia y sus amigos más cercanos", dijo Martina Forman.

Añadió que la última despedida será en el entorno de familiares más cercanos.

Nacido en Caslav, el 18 de febrero de 1932, Forman dirigió varias películas en Checoslovaquia y se trasladó a EEUU poco después de que la URSS y sus aliados aplastaran la llamada Primavera de Praga.

El director se hizo mundialmente célebre con la adaptación cinematográfica de 'One flew over the cuckoo's nest', la novela de Ken Kesey traducida al español como 'Alguien voló sobre el nido del cuco' o 'Atrapado sin salida'.

La película le valió a Forman el Óscar al mejor director en 1975. Nueve años después, en 1984, volvería a alzarse con la estatuilla de oro por 'Amadeus', la versión cinematográfica de la obra de teatro homónima de Peters Shaffer sobre la rivalidad entre Mozart y Salieri.

Entre otras películas famosas del director están 'Hair' (1979), 'Ragtime' (1981), 'El escándalo de Larry Flynt' (1996) y la coproducción hispano-estadounidense 'Los fantasmas de Goya' (2006).