Las canciones más populares para festejar el Año Nuevo en América Latina

Seguramente las hayas escuchado alguna vez. A diferencia de las melodías navideñas, las músicas de fin de año tienen menos espiritualidad y más ánimo de fiesta. De hecho, el Año Nuevo suele ser una celebración menos íntima que el 25 de diciembre.

En muchos países, es clásico escuchar una lista de canciones alusivas a los deseos de prosperidad, paz y amor. En especial en Colombia y Venezuela, donde los ritmos locales se han plasmado en títulos que se han vuelto clásicos de la música de estas épocas.

En Sputnik realizamos una selección de algunos de estos temas para que celebres de la mejor manera.

1. Néstor Zavarce — Faltan cinco pa' las doce

Esta canción del célebre cantante venezolano es infaltable en las casas de la costa sudamericana del Caribe. La escena descrita en los versos tiene como protagonista a las doce campanadas y la espera para la medianoche.

"Las campanas de la iglesia están sonando / anunciando que el año viejo se va… / la alegría del año nuevo viene ya / los abrazos se confunden sin cesar…", repite el estribillo de la canción.

2. Año nuevo, vida nueva — Billos Caracas Boys

Si los ritmos caribeños y el baile son lo tuyo, entonces esta canción de la orquesta venezolana es ideal para ti. Viaja en el tiempo y embébete en la pegadiza melodía de esta canción al poner esta canción al momento del brindis.

"Las mujeres y los hombres un besito nos daremos y entre todos cantaremos llenos de felicidad", dice el verso más alegre de este tema.

3. Un año más — Mecano

En España, esta canción es infaltable, pero es muy popular en toda Iberoamérica. Revive el clima de jolgorio que se puede sentir en la céntrica Puerta del Sol en Madrid. Además, repasa las costumbres del país ibérico, como comer las doce uvas al son de las campanadas que indican la medianoche.

"Y en el reloj de antaño, como de año en año / cinco minutos más para la cuenta atrás / hacemos el balance de lo bueno y malo / cinco minutos antes de la cuenta atrás", cantan los españoles.

4. Año Viejo — Tony Camargo y Crescencio Salcedo

Esta canción es muy popular en Colombia, de donde es originario su compositor Crescencio Salcedo, La tonada es el balance optimista de un año viejo y la expectativa por el que se viene adelante. El que escucha esta música puede aprender que no es necesario mucho para ser feliz.

"Yo no olvido al año viejo que me ha dejado cosas muy buenas / Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas / Me dejó una chiva, una burra negra / una yegua blanca y una buena suegra", entona Camargo.