El trabajo del fotógrafo de Sputnik Valeri Melnikov podrá verse en Barcelona

Fotógrafo de Sputnik gana el mayor premio del fotoperiodismo

Las fotografías se expondrán en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) hasta el 5 de junio. El director de este espacio de exposiciones situado en el centro de la ciudad, Vicenç Villatoro, afirmó durante la presentación de la exposición que la presencia de las imágenes ganadoras del World Press Photo en el CCCB un año más supone una consolidación de la relación entre este importante certamen internacional y el centro, según informa El Nacional

Más de 80.000 fotografías de 5.034 profesionales de todo el mundo se presentaron al certamen, pero solo 143 fueron finalmente premiadas.

Uno de los trabajos que recibió el reconocimiento del jurado fue el del fotógrafo de Sputnik Valeri Melnikov, que con su serie de instantáneas 'Los días negros de Ucrania' recibió el primer premio en la categoría de Proyectos a Largo Plazo. La ceremonia de entrega del galardón se realizó en Ámsterdam, la capital de los Países Bajos.

Lugareños de Stanitsa Lugánskaya huyen del incendio producido por un ataque de la Fuerza Aérea de Ucrania, 2 de julio de 2014. © Sputnik/ Valery Melnikov

Ciudadanos de Stanitsa Luganskaya, después de los bombardeos de la Fuerza Aérea de Ucrania, 2 de julio de 2014. © Sputnik/ Valery Melnikov

Una mujer cerca de un auto encendido a causa del impacto de un proyectil de artillería, 20 de julio de 2014.

El trabajo del fotógrafo ruso supone un testimonio de los horrores de la guerra en la región de Donbás, en el sudeste de Ucrania.

Sin embargo, este no es el primero reconocimiento que recibe Valeri Mélnikov. Sus obras han sido galardonadas en numerosos concursos de fotografía tanto rusos como internacionales, incluyendo Magnum, Pictures of the Year International (POYI), Sony WAP 2015, Bourse du Talent, Days Japan International Photo Journalism Award y China International Press Photo Contest, entre otros.

World Press Photo es el mayor y más prestigioso premio anual en el ámbito del fotoperiodismo. La exposición de las fotografías de los ganadores del World Press Photo se llevará a cabo en 45 países.

Puedes consultar otros trabajos de Valéri Mélnikov en valerymelnikov.com.

